মুম্বই, 29 জানুয়ারি: বিবিসির বিতর্কিত তথ্যচিত্রের প্রদর্শন হল মুম্বইয়ের টিসে (Tata Institute of Social Sciences) । কর্তৃপক্ষের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে প্রগেসিফ স্টুডেন্টস ফোরাম নামে একটি সংগঠন এই তথ্যচিত্রটি দেখানোর ব্যবস্থা করে। পড়ুয়ারা এই ধরনের কোনও কিছু পরিকল্পনা করছেন জানতে পেরে আগেই আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ (The authority warned of strict action) । তাতে কাজ হয়নি । এরপর শনিবারও কলেজের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ওই তথ্যচিত্র দেখানো হলে ফল ভালো হবে না । কিন্তু তাতেও পিছিয়ে যাননি পড়ুয়ারা।

তথ্যচিত্র প্রদর্শনের খবর পেয়েই ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং বিজেপির যুবমোর্চা। তাদের দাবি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেই এই তথ্যচিত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । কয়েকটি বড় শক্তি এই ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করছে । নিজেদের দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা সেরেছেন গেরুয়া শিবিরের ছাত্র নেতারা।

পরে কর্তৃপক্ষ তাঁদের আশ্বাস দেন এই তথ্যচিত্রটি আর দেখানো হবে না। পুলিশিও ব্যবস্থাও থাকবে । এরপর বিজেপির যুব সংগঠনের সভাপতি তেজিন্দর সিং তিওয়ানা বলেন, "আমাদের কর্মীরা সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন । তাঁরা দেখবেন যাতে এই তথ্যচিত্র দেখানো না-হয়। প্রয়োজনে আমি নিজে এসে তথ্যচিত্রের প্রদর্শন আটকাব।"

বিবিসির তৈরি এই তথ্যচিত্র ঘিরে বিতর্কের রেশ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে । গুজরাত দাঙ্গার সময়ের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে তৈরি এই তথ্যচিত্রকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে গেরুয়া শিবির । শনিবার সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন যোগগুরু রামদেব । তাঁর মতে, এই ধরনের ঘটনার লক্ষ্য শুধু প্রধানমন্ত্রীকে বদনাম করা নয়, গোটা দেশকেই বদনাম করা । পাশাপাশি এভাবে হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয় ।

