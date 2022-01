কলকাতা, 18 জানুয়ারি : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (defence minister rajnath singh writes letter to mamata banerjee on netaji tableau issue) ৷ সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মোদি সরকারও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ৷ সেই সংক্রান্ত একাধিক উদাহরণও তিনি টেনেছেন দু’পাতার চিঠিতে (Rajnath's Letter to Mamata ) ৷ আর সরাসরি না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এবার বাংলার ট্যাবলো খারিজই হচ্ছে ৷

নেতাজির 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবার নেতাজির ট্যাবলো পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার (Bengals Tableau for Republic Day Parade) ৷ সম্প্রতি জানা যায় ওই ট্যাবলো বাদ পড়েছে ৷ তারপর থেকে এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (Netaji Tableau Controversy) ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কেন্দ্রকে চিঠিও লেখেন এই নিয়ে ৷

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগোবাংলায় এই ইস্যুতে সরাসরি তোপ দাগা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ বিজেপি সরকার নেতাজিকে রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে ৷

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ৷ সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের ট্যাবলোগুলি বেছে নেওয়া হয় ৷ এবার 29টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে 12টি ট্যাবলো বাছাই করা হয়েছে ৷

একই সঙ্গে তিনি মমতাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা থেকে 2016, 2017, 2019 ও 2021-এ ট্যাবলো জায়গা পেয়েছিল সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ৷

তবে দু’পাতার ওই চিঠিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বারবার উল্লেখ করেছেন নেতাজির প্রতি মোদি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ভূমিকার কথা ৷ তিনি জানিয়েছেন, নেতাজির জন্মদিনকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন ৷ এই বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানও শুরু হচ্ছে নেতাজির জন্মদিবস 23 জানুয়ারি থেকে ৷ মোদি জমানাতেই আইএনএ-র জীবিত সেনানিদের প্যারেডে অংশগ্রহণ করানো হয়েছিল ৷

একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, নেতাজিকে এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্রাত্য করার অভিযোগ ঠিক নয় ৷ নেতাজির 125তম জন্মবার্ষিকীর কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের ট্যাবলো সাজানো হচ্ছে ৷ ওই ট্যাবলোর মাধ্যমেই নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে ৷