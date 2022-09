মুম্বই, 4 সেপ্টেম্বর: মহারাষ্ট্রের পালঘরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির(Cyrus Mistry passes away)৷ এই বিষয়ে

পালঘর পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা জানায়, সাইরাস মিস্ত্রি রবিবার আমেদাবাদ থেকে যখন মুম্বই যাচ্ছিলেন সেসময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর গাড়িটি ৷ রাস্তার পাশের একটি ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইরাস মিস্ত্রি-সহ 2 জনের (Cyrus Mistry dead) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ির চালক-সহ দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এদিন দুপুর 3টে নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘটনার অভিঘাতে গাড়িটির সামনের দিক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় (Cyrus Mistry died in a road accident in Palghar)৷

2012 সালের ডিসেম্বরে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদ থেকে রতন টাটা অবসর নেওয়ার পর সংস্থার ষষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সাইরাস মিস্ত্রি (former Chairman of Tata sons Cyrus Mistry is dead) ৷ 2016 সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি ৷

ভারতীয় শিল্প জগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম সাইরাস মিস্ত্রি ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে ৷