কর্নাটক, 28 নভেম্বর: কিছুদিন স্তিমিত থাকার পর আবারও ফুঁসে উঠছে করোনা ভাইরাস ৷ কর্নাটকে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা ৷ ধারওয়ারে এসডিএম কলেজ অফ মেডিক্যাল সায়ান্সের ক্যাম্পাসে সংক্রমণ বেড়ে হয়েছে 306 ৷ দুটি হস্টেল প্রাঙ্গণই সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়া কোভিড 19-এর নয়া স্ট্রেইন ওমিক্রনকে (Omicron Variant Scare in India) প্রতিহত করতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কর্নাটক (Coronavirus in Karnataka) সরকার (Karnataka new rules amid Omicron scare)৷ বিমানবন্দরে শুরু হয়েছে বিশেষ নজরদারি ৷

করোনা আবহে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকার পর শুক্রবারই আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা ফের চালু করে কেন্দ্র । কিন্তু ওমিক্রন (Omicron latest update) ঘিরে আতঙ্কের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী (PM Modi on omicron) জানান, এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা (International Flight During COVID) চালু করা ঠিক হবে কি না, তা চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে । বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ওমিক্রন (New Covid-19 Variant Omicron) সংক্রমিত দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের সঠিক পরীক্ষা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও নজরদারি চালানোর কথা বলেন তিনি ।

প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বেগ প্রকাশের পরই কর্নাটক বিমানবন্দরে নেওয়া হয় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ৷ আন্তর্জাতিক যাত্রীদের এবং মহারাষ্ট্র ও কেরালা থেকে আসা পর্যটকদের বিমানবন্দরেই আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসওয়ানা ও হংকং থেকে আসা যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা হবে এবং তাঁদের মধ্যে কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে তাঁদের 10 দিন আইসোলেশনে রাখা হবে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ৷ গত 15 দিন এই দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদেরও আরটি-পিসিআর পরীক্ষা হবে ৷

গত 20 অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার দু‘জন যাত্রীর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরই ছড়ায় ওমিক্রন আতঙ্ক ৷ তবে তাঁরা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন শীর্ষ এক আধিকারিক ৷ যদিও সরকার বিষয়টিকে হালকা ভাবে নিতে নারাজ ৷ যাঁরা সরকারি অফিস, শপিং মল, হোটেল, সিনেমা হল, চিড়িয়াখানা, সুইমিং পুল ও লাইব্রেরিতে কাজ করেন, তাঁদের করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর একথা জানিয়েছেন রাজস্বমন্ত্রী আর অশোক ৷ তৃতীয় ঢেউকে প্রতিহত করতে বুস্টার ডোজ দিতে চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আর্জিও জানিয়েছে কর্নাটক ৷

এদিকে চিন্তা বাড়াচ্ছে এসডিএম কলেজের সংক্রমণ বৃদ্ধি ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর জানিয়েছেন, ওই কলেজ কোভিড 19-এর ক্লাস্টারে পরিণত হয়েছে ৷ চলতি সপ্তাহে সেখানে 281 জন সংক্রমিত হয়েছেন ৷ ওই কলেজের আশপাশের 500 মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সব স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এলাকাজুড়ে সংক্রমণমুক্ত করার কাজ চলছে ৷

