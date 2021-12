লখনউ, 13 ডিসেম্বর : ফ্রিতে রেশন বিতরণ অভিযান (Free ration distribution campaign in UP) শুরু হয়েছে উত্তরপ্রদেশে ৷ খাদ্যশস্যের পাশাপাশি এবার বিনামূল্যে মিলছে তেল, নুন, চিনিও ৷ তবে সেই প্যাকেটে জ্বলজ্বল করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ছবি (UP CM photos used for distributing food to poor) ৷ এতেই বেদম চটেছে বিরোধীরা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ ভাবে বিজেপি নিজেদের ব্র্যান্ডিং করছে বলে অভিযোগ করেছে সমাজবাদী পার্টি ৷ আর কংগ্রেসের মতে, গরিব মানুষদের নিয়ে উপহাস করছে বিজেপি (ridiculing the poor)৷

যোগীরাজ্যে নিঃশুল্ক রেশন বিতরণ মহাভিযান (Nishulk Ration Vitaran Mahaabhiyaan) শুরু হয়েছে ৷ 15 কোটি মানুষ এর সুবিধে পাবেন ৷ এই প্রকল্পে প্রত্যেক উপভোক্তা খাদ্যশস্যের পাশাপাশি এক কেজি করে ভোজ্য তেল ও নুনও বিনামূল্যে পাবেন ৷ আর যাঁদের অন্ত্যোদয় কার্ড রয়েছে, তাঁরা এগুলি ছাড়াও এক কেজি করে চিনি ও ডাল পাবেন ৷ শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হল সরকারের এই প্রকল্পকে ৷

উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র অশোক সিং-এর দাবি, "কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi news) ও রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের (Yogi Adityanath news) নেতৃত্বে এটা বিজেপির একটা পাবলিসিটি স্টান্ট ৷ আসলে তাঁরা গরিবদের উপহাস করতে চান ৷ কোভিড অতিমারীর পর প্রচুর মানুষ চাকরি খুইয়েছেন ৷ কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তাঁরা মানুষকে খাবারের প্যাকেট দিচ্ছেন ৷ এটা গরিবদের ক্ষতের উপর নুন ঘষে দেওয়ার মতো ব্যাপার ৷ বিজেপি গরিবদের আত্মসম্মান নিয়ে খেলতে চাইছে ৷"

গরিবদের যে তেল, নুনের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে, তার উপর মোদি ও আদিত্যনাথের ছবি (food packets with photos of Modi and Yogi) থাকায় তা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ সমাজবাদী পার্টির নেতা আশুতোষ সিনহা বলেছেন, "ব্যাগের ভেতরে যে খাদ্যশস্য রয়েছে তার দামের থেকে ব্যাগটির দাম অনেক বেশি ৷ 2022 সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটা একটা স্পষ্ট ব্র্যান্ডিং-এর চেষ্টা ৷ কারণ তারা এটা খুব ভালো করে জানে যে, গত 5 বছরে তারা কোনও কাজ করেনি ৷"

গরিব মানুষের মন ঘুরিয়ে দিতে এটা একটা আইওয়াশ বলে দাবি করেছেন সপা নেতা ৷ তাঁর দাবি, "ওরা বলেছে, নির্বাচন পর্যন্ত এই প্রকল্প চলবে ৷ ভোটের পরই এটা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সব জিনিস আবারও অনেক দামি হয়ে পড়বে ৷" মোদি-যোগীর ছবি দেওয়া সেই ব্যাগ যাতে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছয়, সেটা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷

তবে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে উত্তরপ্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র আনন্দ দুবে বলেছেন, "বিরোধীদের নেতিবাচক মনোবৃত্তিই এই ঘটনায় উঠে আসছে ৷ তাঁরা যে কথা বলছেন, তা হাস্যকর ৷"