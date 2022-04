নয়াদিল্লি, 22 এপ্রিল : দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দলটির দেহ একই থাকুক, শুধু আত্মার বদল হোক ৷ অর্থাৎ পুনর্জন্ম হোক কংগ্রেসের, মত ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ৷ দলটাকে পুরোপুরি ভেঙে নতুন করে গড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের গণতন্ত্রীকরণ, পরিকল্পনা পিকে-র ৷ যিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরও ভোট-কুশলী (PK plan 2.0 for the revival of the Congress ahead of the 2024 national elections) ৷

লক্ষ্য 2024 ৷ দেশের মূলধারার রাজনীতিতে ফের চাঙ্গা হবে কংগ্রেস ৷ এই লোকসভা নির্বাচনে দেশের 543টি আসনের মধ্য়ে 370টিতে কংগ্রেস একা লড়বে ৷ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো দু'টি বড় রাজ্য থেকে কংগ্রেস লোকসভায় 120টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাবে ৷ তবে তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধবে হাত চিহ্ন (Congress needs old body but new soul in 2024 PK) ৷

1984 থেকে 2019, দেশের রাজনীতিতে ক্রমাগত গুরুত্ব হারিয়েছে কংগ্রেস ৷ প্রাচীন দলটি তার উত্তরাধিকার, কৃতিত্ব ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারেনি ৷ পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং জনসংযোগের অভাব এর জন্য অনেকটাই দায়ী ৷ তাই দলটিকে ঢেলে সাজিয়ে পিকে-র ভাবনা একটাই, '2024-এ ভারত জয়' ৷

সোনিয়া গান্ধি (All India Congress Committee, AICC) এআইসিসি-র সভানেত্রী যেমন আছেন, তেমনই থাকবেন ৷ কংগ্রেসের সংসদীয় দলে (Congress Parliamentary Party, CPP) নেতৃত্ব দেবেন রাহুল গান্ধি ৷ বর্তমানে সোনিয়া গান্ধি সিপিপি-র নেত্রী ৷

তবে দল থেকে পরিবারতন্ত্রের তকমা হঠাতে শীর্ষ নেতৃত্বে এমন কাউকে নিযুক্ত করা দরকার, যে গান্ধি পরিবারভুক্ত নয় ৷ তাই সহ-সভাপতির আসনের জন্য তেমন কাউকে বেছে নেওয়া উচিত ৷ বিশেষত দেশের সবচেয়ে পুরনো এই দলটির বিরুদ্ধে বারে বারে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ এনেছে গেরুয়া শিবির ৷ তাদের চুপ করাতে এই পদক্ষেপের ভাবনা প্রশান্ত কিশোরের ৷

দলে নতুন করে শক্তি সঞ্চার করতে কংগ্রেসের ভিত যে নীতিগুলির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন ৷ দলীয় নেতাদের সেনাবাহিনী হবে একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষদের নিয়ে ৷ নতুন কংগ্রেস জনগণের জন্য হবে, তাদের মূল্যবোধ ও নীতিগুলির রক্ষাকর্তা ৷ এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কংগ্রেস ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরাই কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন ৷

এছাড়া কংগ্রেসের জোটসঙ্গী কে হবে, কে হবে না, সেই দোলাচল কাটিয়ে ওঠা, স্বজনপোষণের বিরোধিতা, নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সব স্তরের সাংগঠনিক নেতৃত্বকে পুনর্গঠন করা ৷ দলের সব পদ, এমনকি কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে ৷ দলের একেবারে নিচুস্তরের জন্য 15 হাজার নেতাকে চিহ্নিত করে নিয়োগ করা এবং ভারতজুড়ে 1 কোটি সক্রিয় কর্মী সবসময় তৈরি থাকবে ৷