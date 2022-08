নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বর্ষীয়ান নেতা তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ ৷ একইসঙ্গে দলের প্রাথমিক সদস্যপদও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি ৷ অন্তবর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে পাঁচপাতার চিঠি পাঠিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন আজাদ (Ghulam Nabi Azad resigns from all positions of Congress Party) ৷

কংগ্রেস ছাড়লেন গুলাম নবি আজাদ

বিস্তারিত আসছে...