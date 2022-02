মুম্বই, (মহারাষ্ট্র),11 ফেব্রুয়ারি : কর্নাটকের কলেজে হিজাব পরা নিষিদ্ধ (Burqa ban in Mumbai college) হওয়ায় তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে ৷ চলছে বিক্ষোভ, মামলা ৷ এবার একই রকমের নিয়ম ঘিরে বিতর্কের কেন্দ্রে মুম্বইয়ের একটি কলেজ (Burqa ban in Mumbai college likely to spark row) ৷

এমএমপি শাহ কলেজের প্রসপেক্টাসের নিয়মাবলীতে লেখা রয়েছে যে, এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত কলেজে ছাত্রীদের বোরখা পরে প্রবেশের অনুমতি নেই ৷ ছাত্রছাত্রীদের কলেজের নিয়ম মেনে চলার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ওই নিয়মাবলীতে ৷ যদিও কলেজের প্রিন্সিপাল লীনা রাজে জানিয়েছেন, এটা নতুন নয়, ইতিমধ্যেই কলেজে এই নিয়ম রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আপনার মুখই আপনার পরিচয় এবং মুখ ঢেকে কলেজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ৷"

সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক রইস শেখ এ বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে বলেছেন, "কলেজ কর্তৃপক্ষের এই নিয়ম বদল করা উচিত ৷ যদি মহারাষ্ট্রের কলেজে এই নিয়ম থেকে থাকে, তাহলে আমরা তার বিপক্ষে ৷ মহারাষ্ট্র সরকার এই বিষয়টিতে আলোকপাত করুক, এটাই চাইব ৷"

কলেজের নির্দেশিকা

কর্নাটকে ছাত্রীদের হিজাব (Karnataka Hijab ban) পরা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় গত মাসে ৷ উদুপির একটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের হিজাব পরা নিয়ে আপত্তি তোলেন ৷ তারপর থেকে এই নিয়ে বিতর্ক গত কয়েকদিনে কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ উদুপি কলেজের পাঁচজন ছাত্রী হিজাব পরায় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে কর্নাটক হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছেন ৷ কর্নাটক সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব বা গেরুয়া উত্তরীয় পরা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেও, সে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ছাত্রীরা হিজাব পরে ক্লাসে যোগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন ৷ হিজাব পরা ছাত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কিছু ছাত্রছাত্রী গেরুয়া উত্তরীয় পরে ক্লাস করার দাবি জানালে এই বিতর্ক আরও বড় আকার নেয় ৷ বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রদেশ ও পুদুচেরিতেও ৷

