নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি : সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে সোমবার ৷ দুই কক্ষে ভাষণের মধ্যে দিয়ে আজ অধিবেশনের সূচনা করবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind to address at the begining of the session) ৷ ভাইরাস গেরোয় অধিবেশনকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷ প্রত্যেক অধিবেশনের সময় কমিয়ে আনা হয়েছে এক ঘণ্টা করে ৷

অধিবেশনের দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার সংসদে 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman will present the Union Budget tomorrow) ৷ আগামী 8 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন ৷ এর মধ্যে 31জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি প্রথম অংশে অনুষ্ঠিত হবে 10টি অধিবেশন ৷ আগামী 14 মার্চ থেকে দ্বিতীয় পর্বে শুরু হবে 18টি অধিবেশন ৷

আজ বেলা 11টায় সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণ দিয়ে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন ৷ এরপর গত আর্থিক বর্ষে বাজেটের সমীক্ষা পেশ করবেন নির্মলা সীতারমন ৷ আগামিকাল বেলা 11টায় লোকসভায় বাজেট পেশ করবেন তিনি ৷ সোমবার বিকেল 5টায় রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইড়ু ৷ জানাবেন বাজেট অধিবেশন উদ্দেশ্য ৷ কোভিডের কারণে আগামী 2 ফেব্রুয়ারি থেকে সংসদের উভয় কক্ষে অধিবেশন চলবে ভিন্ন সময়ে ৷ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় অধিবেশন চলবে সকাল 10টা থেকে বিকেল 3 পর্যন্ত ৷ আর নিম্নকক্ষ লোকসভায় অধিবেশন চলবে বিকেল 4টে থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ৷ এদিকে বাজেট অধিবেশন পেগাসাস ইস্যুতে ঝড় উঠতে পারে ৷ পাশাপাশি ভারত-চিন সীমান্ত সংক্রান্ত ইস্যু, কৃষক সমস্যার কথাও উত্থাপন করতে পারে বিরোধীরা ৷

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের একটি মিডিয়া রিপোর্ট দাবি করেছে 2017 ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের যে 2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়েছিল, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পেগাসাস। সেই চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত পেগাসাস স্পাইওয়্যার কিনেছিল বলে দাবি করা হয়েছে ওই মিডিয়া রিপোর্টে।