কলকাতা, 1 এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে শুক্রবার সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফরে গেলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ (BJP MP Dilip Ghosh is accompanying President Ram Nath Kovind on his foreign tour) । এর আগে মার্চের গোড়ায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর বিদেশ সফর অনিবার্য কারণবশত বাতিল হয় । এবার 1 থেকে 4 এপ্রিল পর্যন্ত তুর্কমেনিস্তান ও 4 থেকে 7 এপ্রিল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডস সফর করবেন রাষ্ট্রপতি (Ram Nath Kovind on a Foreign Tour) ৷ সেই সফরে থাকবেন দিলীপ ঘোষও ।

প্রসঙ্গত, স্বাধীন তুর্কমেনিস্তানে এটিই কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতির প্রথম সফর । সেরদার বের্দিমুহামেদভ নতুন তুর্কমেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কিছুদিন আগেই দায়িত্ব নিয়েছেন । তার ঠিক পর পরই কোবিন্দের তুর্কমেনিস্তান সফর স্বাভাবিকভাবেই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের নিরিখে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে । আর এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী দিলীপ ঘোষ ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তুর্কমেনিস্তান ও নেদারল্যান্ডস সফরে গেলেন দিলীপ

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সফরে ভারত-মধ্য এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের বাস্তবায়ন-সহ ভারত-তুর্কমেনিস্তান দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে নতুন তুর্কমেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ ৷

শুক্রবার এই সপ্তাহব্যাপী বিদেশ সফর শুরু হল

তুর্কমেনিস্তান সফরের পর রাজা উইলিয়াম আলেকজান্ডার এবং রানি ম্যাক্সিমার আমন্ত্রণে 4 থেকে 7 এপ্রিল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডস সফরে যাবেন রাষ্ট্রপতি । সেখানে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সঙ্গেও বৈঠকে বসবেন । উল্লেখ্য, ভারত-নেদারল্যান্ডস কূটনৈতিক সম্পর্কের 75 বছর উদযাপন করছে দুই দেশ ।

