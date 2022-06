নয়াদিল্লি, 19 জুন : ঘোষণার পর থেকে মোদি সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্প (Agnipath Scheme of Modi Government) নিয়ে উত্তাপ বাড়ছে দেশজুড়ে ৷ এবার সেই উত্তাপে নতুন বিতর্ক তৈরি করলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় (BJP leader Kailash Vijayvargiya draws flak over remark on Agniveers) ৷ রবিবার তিনি জানিয়েছেন, ‘অগ্নিবীর’দের বিজেপি অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর কাজে তিনি অন্তত অগ্রাধিকার দেবেন ৷

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, সব রাজনৈতিক দলই এই নিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছেন ৷ এমনকি বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধিও এই মন্তব্য নিয়ে দলের নেতার সমালোচনা করেছেন ৷

রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় (BJP Leader Kailash Vijayvargiya) ৷ সেখানে তিনি কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের ভালোদিক কোনগুলি, তা নিয়ে কথা বলেছেন ৷ চার বছরের প্রশিক্ষণ শেষে অগ্নিবীররা গর্ববোধ তো করবেনই ৷ একই সঙ্গে 11 লক্ষ টাকাও পাবেন ৷ এদিন এমনটাই দাবি করেন কৈলাস ৷

কিন্তু এর পরই তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন ৷ কৈলাস বলেন, ‘‘যদি বিজেপি অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন হয়, তখন অগ্নিবীরদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷’’ এর পর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে জওয়ানরা অকুতোভয় হন ৷ তাই তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিতে অনেকেই পছন্দ করেন ৷

যদিও অগ্নিবীরদের বিজেপি অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ দেওয়ার কথা বলে যে বিতর্ক তৈরি করেছেন তিনি, তা ওই ব্যাখ্যায় চাপা দেওয়া যায়নি ৷ ফলে বিরোধীরা এই নিয়ে আসরে নেমে পড়েছে ৷ মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে যে বিজয়বর্গীয় এই মন্তব্যের মাধ্যমে সেনা জওয়ানদের অপমান করেছেন ৷ এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও (Prime Minister Narendra Modi) ওই টুইটে আক্রমণ করা হয়েছে ৷ মোদি সরকারকে ‘নিলর্জ্জ সরকার’ বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে ৷

টুইট করে সমালোচনা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Delhi CM Arvind Kejriwal) ৷ তাঁর দাবি, এই মন্তব্যের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজ ও সেনাবাহিনীকে অপমান করা হয়েছে ৷ কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা, কেসি বেণুগোপালও টুইটারে এই নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন৷ তৃণমূলের দেবাংশু ভট্টাচার্য টুইটারে লিখেছেন, ‘‘নিজের ছেলেকে বিধায়ক তৈরি করবে৷ আর অগ্নিবীরদের নিরাপত্তারক্ষী ! সাবাশ !’’

বিরোধীদের পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধিও (BJP MP Varun Gandhi) এই ইস্যুতে সরব হয়েছেন ৷ পিলভিটের সাংসদের বক্তব্য, ভারতীয় সেনায় কাজ করা হবে দেশ মায়ের সেবা করা ৷ এটা কোনও চাকরি নয় ৷

