মিটিংয়ে জুনিয়রদের অকথ্য গালিগালাজ

পটনা, 2 ফেব্রুয়ারি: সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল আইএএস অফিসারের 'কীর্তি' । তারপরেই বিতর্কে বিহারের আবগারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (Department of Excise and Prohibition) কেকে পাঠক (Senior IAS officer KK Pathak) । সম্প্রতি একটি মিটিং চলাকালীন জুনিয়র অফিসারদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন তিনি । সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ওই ভিডিয়ো (Bihar Excise Secretary abuses officers at meeting) ।

এর আগেও বিভিন্ন সময় বিতর্কে জড়িয়েছেন কেকে পাঠক । 1990 ব্যাচের আইএএস অফিসারের ফের এই কাণ্ডে বিতর্ক শুরু হয়েছে সরকারি স্তরে । মিটিংয়ে কেকে পাঠককে বলতে শোনা যায়, "আপনি কি কখনও চেন্নাইয়ের ট্র্যাফিক লাইটে কাউকে হর্ন বাজাতে দেখেছেন ? কিন্তু এখানে ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে লোকেরা হর্ন বাজাবে ।" ওই কথা বলার সময়ই বারবার অশ্রাব্য কিছু শব্দ ব্যবহার করতে শোনা যায় তাঁকে ।

ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে । কেকে পাঠকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আওয়াজও তুলেছেন অনেক। ঘটনার বিষয়ে বিহারের আবগারি মন্ত্রী সুনীল কুমার বলেন, "এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আমি ভিডিওটি সম্পর্কে শুনেছি । আমি ভিডিয়োটি দেখব । যা কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নেওয়া হবে । এ ধরনের কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না ।”

বিহার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনও ওই সিনিয়র আইএএস অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে । সংগঠনেক পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তারা । বিহার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল তিওয়ারি কেকে পাঠককে অশালীন ভাষা ব্যবহারের জন্য বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছেন । তিনি বলেন, “আমরা সরকারের কাছে এমন একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার দাবি জানাই । আমরা তার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । তিনি আমাদের অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন । আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই ।”

1990 ব্যাচের আইএএস অফিসার কেকে পাঠক বিহার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (Bihar Institute of Public Administration & Rural Development)) এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে রয়েছেন । 2021 সালের নভেম্বরে, বিহারের মদ বিরোধী আইন কার্যকর করার জন্য বিভাগীয় প্রধানের পদে আনা হয় ।