হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর : কথায় কথায় কোর্ট কাছারি নয় ৷ বরং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শেষ ধাপ হওয়া উচিত আদালত ৷ এমনই মত দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার (CJI NV Ramana) ৷ আইনি পেশায় নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই মন্তব্য ৷

শনিবার হায়দরাবাদে আইএএমসির (International Arbitration and Media Centre, IAMC ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "40 বছরেরও বেশি সময় ধরে আইনি পেশায় বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেওয়ার পর আমার পরামর্শ এটাই যে, আপনাকে আদালতে যাওয়ার বিকল্পটি একদম শেষ ধাপে রাখতে হবে । সালিশি, মধ্যস্থতা এবং সমঝোতার পথ পেরিয়ে আসার পরই শেষ অবলম্বন হিসেবে আদালতকে রাখা উচিত (Approaching courts for settling disputes should be the last resort) ৷

তিনি বলেন, "সঠিক মনোভাব থাকলে বিরোধের সমাধান সম্ভব ৷ সঠিক মনোভাব মানে একজনকে তার অহং, আবেগ, অসহিষ্ণুতা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ৷ যখন একটি সমস্যা আদালতে পৌঁছায় তখন উপরোক্ত বিষয়গুলির অধিকাংশই হারিয়ে যায় ৷"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, সালিশি এবং মধ্যস্থতা বর্তমানে যেকোনও বিরোধ নিষ্পত্তির পছন্দের পদ্ধতি ৷ মামলা, মোকদ্দমার চেয়ে এই পদ্ধতি বেশি সুবিধাজনক ৷ এতে সময় কম লাগে, কম খরচসাপেক্ষ ৷

তিনি আরও বলেন, ভারতে বেশ কয়েকটি মধ্যস্থতা কেন্দ্র রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও দেশের কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়লে ভারতের বাইরের মধ্যস্থতা কেন্দ্রে যায় ৷ এর ফলে বিপুল পরিমাণ খরচ হয় ৷ হায়দরাবাদে এই আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা কেন্দ্র তৈরি হওয়ায় সেই প্রবণতা কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি (International Arbitration and Mediation Centre in Hyderabad)।

