পটনা, 6 অক্টোবর: দশেরাতে হুমকি ফোন । অম্বানি পরিবার পরিচালিত স্যর এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি (Threat call came to Reliance Hospital in Mumbai)। তদন্তে নেমে বিহার থেকে এক ব্যক্তিকে (Accused of threatening to Mukesh Ambani) গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ ।

বুধবার স্যর এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালের ল্যান্ডলাইনে দুপুর 12.57 মিনিটে একটি হুমকি ফোন আসে । হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অম্বানির পরিবারের সদস্যদেরও হুমকি দেওয়া হয় (Ambani family Life Threat) । তারপরেই এফআইআর দায়ের করা হয় ডিবি মার্গ থানায় । তদন্তে নেমে একাধিক তথ্য উঠে আসে মুম্বই পুলিশের হাতে ৷ সেই সূত্র ধরে বিহার পুলিশের সাহায্যে দ্বারভাঙা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা ।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ

প্রসঙ্গত, অম্বানিদের এই হাসপাতালে হুমকি ফোন আসা অবশ্য নতুন কোনও ঘটনা নয় । অগস্ট মাসে এক সোনার দোকানের মালিক ফোন করে মুকেশ অম্বানি এবং তাঁর পরিবারারের সদস্যদের খুনের হুমকি দেন । পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । অন্যদিকে গতবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অম্বানিদের দক্ষিণ মুম্বইয়ের বাড়ির কাছে বিস্ফোরকে ঠাসা একটি গাড়ি উদ্ধার হয় । সেই ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিকও গ্রেফতার হয়েছিলেন । তৎকালীন উদ্ধব ঠাকরে মন্ত্রিসভার এক সদস্যের নামও জড়ায় তাতে ।