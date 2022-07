নয়াদিল্লি, 4 জুলাই: উত্তর ভারতের পঞ্জাবের পর এবার দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ৷ ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা নিয়ে ৷ সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়া থেকে প্রধানমন্ত্রীর চপার টেকঅফ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটির সামনে চলে আসে একগুচ্ছ কালো বেলুন (black balloons come near PM Modi chopper after took off in Andhra Pradesh) ৷ জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে বিক্ষোভ দেখাতে ওই বেলুন আকাশে উড়িয়েছিলেন কংগ্রেস সমর্থকরা ৷ এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

এদিন বিজয়ওয়াড়ার গান্নাভরম বিমানবন্দর থেকে ওড়ে প্রধানমন্ত্রীর চপার ৷ সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, সেসময় কাছেই প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা ৷ তাঁরা আকাশে উড়িয়ে দেন কয়েকগুচ্ছ কালো বেলুন ৷ কিন্তু হঠাৎই সেই বেলুনগুলি চলে আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চপারের সামনে ৷ যদিও এরফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ কিন্তু বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বড়সড় গাফিলতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে ৷

আরও পড়ুন: 'বিজেপি'র প্রতি ভালোবাসা বাড়ছে তেলেঙ্গানার', হায়দরাবাদকে 'ভাগ্যনগর' সম্বোধন মোদির

কৃষ্ণা জেলার পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ কৌশল জানিয়েছেন, এই ঘটনায় 3 কংগ্রেস সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে সে রাজ্যের ফিরোজপুরে বিক্ষোভের জেরে এক ফ্লাইওভারের উপর আটকে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ৷ বেশকিছুক্ষণ সেখানে আটকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পরে সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে ফিরে আসতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে ৷