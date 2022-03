নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি আদালত (2020 Delhi riots) ৷ 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে খালিদের বিরুদ্ধে (Court denies bail to Umar Khalid) ৷

মার্চ মাসের 3 তারিখের শুনানিতে খালিদের (bail denies to Umar Khalid) আইনজীবী তাঁর সওয়ালে দাবি করেন যে, এই মামলায় তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও তথ্য-প্রমাণ মেলেনি ৷ সেই কারণে উমর খালিদের (Court denies bail to former JNU student Umar Khalid) জামিনের আবেদন মঞ্জুর করার আর্জি জানান তিনি ৷ তবে সে দিন রায় রিজার্ভ রেখেছিলেন অতিরিক্ত সেশন জাজ অমিতাভ রাওয়াত ৷

দিল্লি হিংসার মাস্টারমাইন্ড উমর খালিদ - এই অভিযোগে ইউএপিএ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় ৷ সেই হিংসায় মৃত্যু হয় 53 জনের, জখম হন 700 জন ৷ জাতীয় নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল রাজধানীতে ৷

আরও পড়ুন: দিল্লি হিংসায় প্ররোচনার অভিযোগে আটক উমর খালিদ

খালিদের পাশাপাশি কড়া ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে সমাজকর্মী খালিদ সাইফি, জেএনইউ ছাত্রী নাতাশা নারওয়াল ও দেবাঙ্গনা কলিতা, জামিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সফুরা জারগার, প্রাক্তন আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেন ও আরও অনেকের বিরুদ্ধে ৷