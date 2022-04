শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), 26 এপ্রিল : খননকার্য চলার সময় খনিতে নামল ধস ৷ তাতেই মৃত্যু হল দুই মহিলা শ্রমিকের ৷ মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার একটি খনিতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় ৷ এদিন পুলিশ জানায়, গতকাল সুলার নদীর একটি খালের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে (Two women killed after mine collapsed in MP) ৷

বামোর কালা থানার ইনচার্জ পুনিত বাজপাই জানিয়েছেন, নিহত দু'জন-সহ আরও কয়েকজন সেখানে মাটি খুঁড়তে গিয়েছিল । খননকার্য এগোতে থাকলে খনিটি গুহার আকার নেয় ৷ শ্রমিকরা ওই গুহার আকৃতির খনির ভিতরে চলে যান ৷ ওই গুহামুখেই ধস নামে ৷ তাতেই আটকে পড়েন শ্রমিকরা ৷

আরও পড়ুন : সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জের, মধ্যপ্রদেশের খারগোনে বসছে 121টি সিসি ক্যামেরা

পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, শ্রমিকদের সঙ্গে কয়েকজন মেয়ে বিষয়টি গ্রামবাসীদের জানান ৷ তারপরই গ্রামবাসী ধ্বংসস্তূপ থেকে দুই মহিলাকে বের করে আনেন । তাঁদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান, অন্যজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷