বেঙ্গালুরু, 20 মার্চ : হিজাব মামলার রায়ের পর কর্নাটক হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৷ সেই ঘটনায় 2 জনকে গ্রেফতার করল কর্নাটক পুলিশ (2 Arrested for Death Threats to Karnataka HC Judges Over Hijab Verdict) ৷ কোভাই রহমাতুল্লা নামে এক ব্যক্তিকে তিরুনেলভেলি থেকে এবং এস জামাল মহম্মদ উসমানি নামে এক অভিযুক্তকে তানজাভুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরার অনুমতি চেয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছিল 3 সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ ৷ তার পরেই প্রধান বিচারপতি সহ 3 বিচারপতিকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয় (Death Threats to Karnataka HC Judges Over Hijab Verdict) ৷ ধৃতেরা তামিলনাড়ু তৌহিদ জামাতের দফতরে কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে ৷

কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুতে ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল ৷ তার পরেই কর্নাটক পুলিশ ব্যবস্থা নেয় এবং কোভাই রহমাতুল্লা ও এস জামাল মহম্মদ উসমানিকে গ্রেফতার করে ৷ এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ কর্নাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণা এস দীক্ষিত এবং বিচারপতি খাজি জাইবুন্নেসা মহিউদ্দিনকে নিয়ে 3 সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল ৷ সেই বেঞ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধানের অনুমতির মামলা খারিজ করে দেয় ৷ সেই রায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘‘ইসলামে হিজাব পরিধান করা বাধ্যতমূলক নয় ৷’’ যে রায়ের বিরুদ্ধে কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুর বহু ইসলামিক সংগঠন প্রতিবাদ করেছিল ৷

এই রায়ের পর বেঙ্গালুরুতে বিধান সৌধ পুলিশ স্টেশনে আইনজীবী সুধা কাতওয়া একটি অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেখানে প্রাণনাশের হুমকি, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, অশালীন ভাষার ব্যবহার করে শান্তি বিঘ্নিত করা এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে আইনজীবী উমাপতি কর্নাটক হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন ৷ এমনকি বেঙ্গালুরুর আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন বিষয়টি নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে ৷ যার পরেই কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় পুলিশ ৷