নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: এশিয়ার সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকায় নাম উঠল 19টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ 'কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটিজ' (QS Asia Universities Ranking) 2022-23 তালিকায় এশিয়া মহাদেশের 200টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে ৷ এর মধ্যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি বোম্বের (Indian Institute of Technology, Bombay) ব়্যাঙ্কিং 40, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব়্যাঙ্কিং যথাক্রমে 181 ও 182 ৷ তবে তালিকার অন্তর্ভুক্ত 8টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আগের বছরের তুলনায় এবছর তাদের ব়্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছে (19 Indian universities make it to top 200 in QS Asia Universities Ranking 2023) ৷

মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল ব়্যাঙ্কিং এজেন্সি (International Ranking Agency, Quacquarelli Symonds) কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটিজ, 2023 প্রকাশিত করে ৷ একটি বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, এ বছর 200টি সবচেয়ে ভালো এশিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে- আইআইটি বম্বে (40), আইআইটি দিল্লি (46), আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর (52), আইআইটি মাদ্রাজ (53), আইআইটি খড়্গপুর (61), আইআইটি কানপুর (66), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (85), আইআইটি রুরকি (114), জেএনইউ (119), আইআইটি গুয়াহাটি (124), ভিআইটি ভেলোর (173), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (181), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (182), আন্না বিশ্ববিদ্যালয় (185), চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় (185), আইআইটি ইন্ডোর (185), বিআইটিএস পিলানি (188), জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (188), নয়ডার অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয় (200) ৷

এই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় 185 তম স্থানে রয়েছে ৷ চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সতনম সিং সন্ধু (Chancellor of Chandigarh University Gharuan) বলেন, "আন্তর্জাতিক ব়্যাঙ্কিংয়ে আরও বেশি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিচ্ছে এটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নতুন শিক্ষানীতির ফল ৷ এনইপি 2020-র (National Education Policy, 2020) লক্ষ্য শিক্ষার আন্তর্জাতিকরণ করা (Internationalization of Education), গবেষণা এবং উদ্ভাবনী পরিকাঠামোর উন্নতি, পড়ুয়াদের শিল্পদ্যোগের সুযোগ করে দেওয়া ৷"

নরেন্দ্র মোদির এই শিক্ষানীতি অনুসরণ করে গুজরাত সরকার নয়া গরিমা (GARIMA, Gujarat Accreditation and Ranking Institute Mechanism & Arrangement) প্রতিষ্ঠা করেছে বলে তিনি মনে করেন ।