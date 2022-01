.

স্থানীয় ব্যক্তি হ’ব মাজুলী সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ! Published on: 1 hours ago



বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ পাছত দেওবাৰে পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হয় ভৱেশ কলিতা(State BJP president Bhabesh Kalita visits Majuli) । মাজুলী জিলা সভাপতিগৰাকীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এখন সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাজুলী বিধান সভাৰ আগন্তুক উপ-নিবাচন সন্দৰ্ভত ব্যক্তব্য প্ৰদান কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে (Local person will be candidate for Majuli by-election) ৷ সভাত আগন্তুক উপ-নিবাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদক পুলক গোহাঁই উপস্থিত থকা সাংগঠনিক সভাখনত ৰহাৰ বিধায়ক শশী কান্ত দাসৰ বিজেপি গমন প্ৰসংগতো ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷