বোকাখাতত নিয়ম নমনা বাহন চালকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ অভিযান Published on: 1 hours ago



বছৰৰ শেষৰ দিনটোত বোকাখাতত সুৰাপায়ী চালক আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে চলালে অভিযান (Mission against traffic rule offenders) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে সষ্টম বোকাখাত আৰক্ষী প্ৰশাসন । বছৰটোৰ শেষৰ দিনটোত গোলাঘাট পৰিবহন বিভাগৰ সহযোগত জিলাখনৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক বোকাখাতৰ নাহৰজানত উপস্থিত হৈ অভিযান চলায় । জিলাখনত শুকুৰবাৰলৈকে আইন ভংগকাৰী চালকৰ পৰা ৭৫ লাখ টকা জৰিমনা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰশাসন(Fine for traffic rule offenders in Golaghat) । সুৰাপায়ী চালক আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে নতুন বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব বুলি জিলা উপায়ুক্তই জানিব দিয়ে ।