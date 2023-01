.

Road Accident in Kalgachia: জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে জাহিদুলে Published on: 1 hours ago

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী দ্বিতীয় নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথত যোৱা 23 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল জাহিদুল নামৰ এজন যুৱক (Road Accident at Kalgachia) ৷ জানিব পৰা মতে উদমাৰীস্থিত মছজিদত নামাজ আদায় কৰি নিজ ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিছিল যুৱকজনক ৷ পিছত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তাৰ পিছত যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বৰপেটাৰ চিকিৎসকে (Kalgachia Boy Died in GMCH)। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ন দিনে জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি শনিবাৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’লে জাহিদুলে (Youth dies injured in road accident) । তাৰ পিছত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি 1 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ দেওবাৰে নিশা উদমাৰীস্থিত নিজ বাসগৃহলৈ অনা হয় জাহিদুলৰ মৃতদেহ । জাহিদুলৰ মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷