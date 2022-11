.

Tragic Accident in Sivasagar : শিৱসাগৰৰ দিচাং নদীত সন্ধানহীন ২ যুৱক Published on: 1 hours ago

শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাই অঘটন (tragic accident in Sivasagar) । দুজন চফল ডেকা ডুব যায় দিচাং নদীত (Two youth drown in dichang river) । এজনৰ ঘৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিত আৰু আনজন যুৱকৰ ঘৰ মুম্বাইত । আজি দিনত ৰাস পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ৰাজ ৰয় সিং (১৮), তেওঁৰ ভগ্নী আৰু ফেইজ খান (২০) নামৰ যুৱক-যুৱতীকেইজন দিচাংমুখৰ দিচাং নদীৰ ষঠপূজা ঘাটত গা ধুবলৈ যোৱাৰ লগতে দিচাংমুখলৈ ফুৰিব গৈছিল (Incident on Ras Purnima at Disangmukh in Sivasagar) । দিচাংমুখ ফুৰি নদীত গা ধোৱাৰ সময়ত ঘটে এই অঘটন । ৰাজ আৰু ফেইজ পানীত ডুব যোৱা দেখি ৰাজৰ ভনীয়েকে দুয়োকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও যুৱতীগৰাকীও ডুবিব ধৰাত সৌভাগ্যবশত নাৱৰীয়াই দেখি যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও ডুব যায় দুই যুৱক । উল্লেখযোগ্য যে ফেইজ খান সোমবাৰে মুম্বাইৰ পৰা আহি ৰাজৰ ঘৰত আলহী হৈ আছিল । আজি দিচাংমুখত ফুৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে দুই যুৱকৰ কোনো সম্ভেদ নাই ।