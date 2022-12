.

DU Ragging case: ৰেগিংকাণ্ডৰ পলাতক কল্যাণ দত্তৰ চাঞ্চল্যকৰ ফেচবুক লাইভ

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে পৰিচিত হোৱা কল্যাণ দত্ত সম্প্ৰতি পলাতক(Accused of Dibrugarh University ragging incident) । বুৰঞ্জী বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ কল্যাণ দত্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতেই আজি নিজৰ ফেচবুকৰ জড়িয়তে বহু চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য দিছে কল্যাণ দত্তই(Prime accused of Dibrugarh University ragging) । পলাতক কল্যাণ দত্তই নিজকে নিৰ্দোষী আখ্যা দি পুলিচৰ ভয়ত পলাই থকা নাই বুলি উল্লেখ কৰে । আনন্দ শৰ্মাৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত আচলতে কি হৈছিল সেইদিনা সেই কথাও কয় কল্যাণ দত্তই । নিজৰ নাম এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হোৱাত ভাগি পৰা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা কয় কল্যাণ দত্তই(Ragging at Dibrugarh university) ।