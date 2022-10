.

Actor Nipon Goswami is no more : ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ শোক প্ৰকাশ Published on: 1 hours ago

আজি অসমবাসীয়ে কান্দিছে ৷ কিয়নো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ উজ্বল নক্ষত্ৰটো খহি পৰিল ৷ অসমীয়া ছবি জগতৰ মহীৰূহ স্বৰূপ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী (Actor Nipon Goswami is no more) ৷ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত কি সাংস্কৃতিক মহল, কি ৰাজনৈতিক মহল সকলোতে পৰিছে শোক ছাঁ ৷ প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ বিয়োগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো শোক প্ৰকাশ কৰিছে (Bhabesh Kalita expresses condolences message on actor Nipon Goswami demise) ৷