ডিগবৈত পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Road accident at Dogboi)। স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা মতে, এখন ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত পাছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে AS 06 M 5275 নম্বৰৰ ছুইফট গাড়ীয়ে খুন্দিওৱাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় (Two person death at road accident in Digboi)। ছুইফট গাড়ীখনৰ তিনিজন লোকৰ ভিতৰত যদুমনি শেনচুৱা আৰু দেৱৰাজ ৰ মৃত্যু হয় । পিছত আহত এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । আটাইকেইজনৰ ঘৰ ডিগবৈত। ট্ৰাকখন বেয়া হোৱাত নিশাৰ পৰা পথৰ মাজতে আছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে কয় ।