ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই একাধিক দেশত মাঙ্কিপক্সৰ বৰ্ধিত প্ৰাদুৰ্ভাৱক বিশ্বব্যাপি জৰুৰীকালীন অৱস্থা হিচাপে ঘোষণা (UN health agency declaring Monkeypox outbreaks global emergency) কৰাৰ পিছত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (World Health Organization) মুৰব্বীয়ে বুধবাৰে মাঙ্কিপক্সৰ আশংকা থকা পুৰুষসকলক তেওঁলোকৰ যৌন সঙ্গীক সাম্প্ৰতিক মুহূৰ্তৰ বাবে হ্ৰাস কৰাৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰোছ এধানম ঘেব্ৰেয়েচাছে (WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus) কয় যে মে'ত প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পিছত ধৰা পৰা মাঙ্কিপক্সৰ 98% ৰোগ সমকামী, উভকামী আৰু পুৰুষৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰা আন পুৰুষৰ মাজত আছিল । তেওঁ বিপদাশংকাত থকাসকলক নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় । টেড্ৰোছে কয়, "ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিজৰ আৰু আনৰ বাবে পুৰুষৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰা পুৰুষৰ বাবে সুৰক্ষিত বাছনি কৰা । ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে এই মুহূৰ্তৰ বাবে আপোনাৰ যৌন সঙ্গীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা। "

সংক্ৰামক ব্যক্তিসকলে নিকট অৱস্থা, শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ সৈতে জড়িত সমাবেশৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু পৰিহাৰ কৰিব লাগে । আনহাতে, মানুহে যিকোনো নতুন যৌন সঙ্গীৰ বাবে যোগাযোগৰ বিৱৰণ ৰাখিব লাগে যদি পিছত তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় । অৱশ্যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰই (US Centers for Disease Control and Prevention) এইটো পৰামৰ্শ দিয়া নাই যে সমকামী পুৰুষসকলে তেওঁলোকৰ যৌন সঙ্গী হ্ৰাস কৰক । কেৱল তেওঁলোকে মাঙ্কিপক্স হ'ব পৰা উপসৰ্গ থকা লোকসকলৰ সৈতে শাৰীৰিক সংস্পৰ্শ পৰিহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিষয়াসকলে জোৰ দি কৈছে যে মাঙ্কিপক্সে ৰোগী বা তেওঁলোকৰ দূষিত কাপোৰ বা বিছনা চাদৰৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত থকা যিকোনো লোকক সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই সতৰ্ক কৰি দিছে যে শিশু বা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দৰে দুৰ্বল লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ অধিক গুৰুতৰ হ'ব পাৰে । আজিলৈকে, 75 খনতকৈও অধিক দেশত 19,000 ৰো অধিক লোক মাঙ্কিপক্সত আক্ৰান্তৰ খবৰ পোৱা গৈছে (19,000 cases of monkeypox reported in 75 countries) । অৱশ্যে কেৱল আফ্ৰিকাতহে এই ৰোগত মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে (Monkeypox deaths reported only in Africa) ।

"আমি অতি স্পষ্টভাৱে জানো যে এই নিৰ্দিষ্ট ৰোগৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ এটা মুখ্য মাধ্যম হৈছে পোনপটীয়া সম্পৰ্ক, ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, ছালৰ পৰা ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা, সম্ভৱতঃ মুখামুখী সংস্পৰ্শলৈ অহা, মুখত থাকিব পৰা টোপাল বা ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ।" মাঙ্কিপক্সৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কাৰিকৰী নেতা ড০ ৰোজামুণ্ড লুইছে এনেদৰে কয় । এইচআইভি (WHO adviser on HIV), হেপাটাইটিছ আৰু যৌন সংক্ৰমণৰ ওপৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ পৰামৰ্শদাতা এণ্ডি চিলে কয় যে বিশেষজ্ঞসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে বৰ্তমানৰ মাঙ্কিপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ "যৌন সম্ভোগৰ সময়ত স্পষ্টভাৱে সংক্ৰমিত হয় ।" কিন্তু তেওঁ কয় যে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই যে এইটো যৌন সংক্ৰমণ হয়নে নহয় ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত মাঙ্কিপক্স ৰোগীৰ (monkeypox patients in the UK) চিকিৎসা কৰা ডাঃ হিউ এডলাৰে কয় যে যৌন সম্ভোগৰ সময়ত মাঙ্কিপক্স সংক্ৰমিত হৈ আছে আৰু যৌন নেটৱৰ্ক আৰু অজ্ঞাত সঙ্গীৰ সৈতে অনামী যৌন সম্ভোগে ইয়াৰ বিস্তাৰ সহজ কৰি আছে । তেওঁ কয়, "এইটো সম্ভৱ যে মাঙ্কিপক্স সদায়ে এনেদৰে সংক্ৰমিত হৈ বৰ্তমান ৰূপ পাবলৈ সক্ষম আছিল । কিন্তু ইয়াৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিবেদন পূৰ্বতে ইমান বিস্তৃতভাৱে দিয়া হোৱা নাছিল ।"

যোৱা সপ্তাহত ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসকসকলক পৰামৰ্শ দি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল (British authorities issued new guidance) যে মাত্ৰ এটা বা দুটা ঘা থকা লোকসকলো মাঙ্কিপক্সৰ সংক্ৰামক হ'ব পাৰে (one or two lesions might infectious with monkeypox), যাৰ ফলত সংক্ৰমণ বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা জটিল হ'ব পাৰে । ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ স্বাস্থ্য আয়ুক্তই (European Unions health commissioner) বুধবাৰে ব্লকৰ ২৭ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰক ইউৰোপীয় ইউনিয়নত হোৱা প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । যাক তেওঁ "চিনাক্ত কৰা ঘটনাৰ অভিকেন্দ্ৰ" বুলি অভিহিত কৰে ।

এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত ইউৰোপীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীসকললৈ (European health ministers) লিখা এখন পত্ৰত ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ স্বাস্থ্য আয়ুক্ত ষ্টেলা কিৰিয়াকিডেছে (EU Health Commissioner Stella Kyriakides) "শক্তিশালী, সমন্বিত আৰু সমন্বিত পদক্ষেপ" লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ লিখিছে, "আত্মসন্তুষ্টিৰ কোনো সময় নাই আৰু প্ৰাদুৰ্ভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি একেলগে কাম কৰি থকাটো প্ৰয়োজন ।"

লগতে পঢ়ক :Known About Monkeypox: মাঙ্কিপক্সৰ বিষয়ে কি জনা যায়