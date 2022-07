ভাৰতত মুঠ পাঁচটা মাঙ্কিপক্সৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ আহিছে (Five cases of monkeypox reported in India)। ইয়াৰে ভিতৰত তিনিজন কেৰালাৰ, এজন দিল্লীৰ আৰু আনজন তোলেংগানাৰ । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত এজন 34 বছৰীয়া ব্যক্তি মাঙ্কিপক্সত সংক্ৰমিত হৈছে যাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ পৰীক্ষাৰ কোনো ইতিহাস নাই । বৰ্তমান লোক নায়ক চিকিৎসালয়ৰ এটা আইছ'লেচন কেন্দ্ৰত চিকিৎসা চলি থকা ৰোগীজনে শেহতীয়াকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ মানালীত এটা 'ষ্টেগ পাৰ্টি'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । চৰকাৰী সূত্ৰই পিটিআইক এই কথা জনাইছে (official sources told PTI) ।

মাঙ্কিপক্স কি (What is monkeypox)?

মাঙ্কিপক্স হৈছে এক (Monkeypox is a viral zoonosis) ভাইৰেল জুনোচিছ (জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত ভাইৰাছ) যাৰ লক্ষণবোৰ অতীতত সৰুআই (smallpox) ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱাৰ দৰে । অৱশ্যে ই নিদানিকভাৱে কম গুৰুতৰ (Monkeypox clinically less severe) । মাঙ্কিপক্স ভাইৰাছৰ দুটা পৃথক আনুবংশিক প্ৰজাতি আছে (two distinct genetic clades of monkeypox virus)- মধ্য আফ্ৰিকান (কঙ্গো উপত্যকা) প্ৰজাতি আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকান । কঙ্গো উপত্যকা প্ৰজাতিয়ে ঐতিহাসিকভাৱে অধিক গুৰুতৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াক অধিক ৰূপান্তৰযোগ্য বুলি ভবা হয় ।

লক্ষণবোৰ কি আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ সময় কিমান (symptoms and recovery period)?

মাঙ্কিপক্স সাধাৰণতে এক স্ব-সীমিত ৰোগ (Monkeypox usually self limited disease) যাৰ লক্ষণবোৰ দুইৰ পৰা চাৰি সপ্তাহ থাকে । কেছ ফেটালিটি অনুপাত ঐতিহাসিকভাৱে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শূন্যৰ পৰা ১১ শতাংশৰ ভিতৰত আছিল আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মাজত অধিক আছিল । সাম্প্ৰতিক সময়ত, কেছ ফেটালিটি অনুপাত প্ৰায় তিনিৰ পৰা ছয় শতাংশ হৈছে । মাঙ্কিপক্স হ'লে সাধাৰণতে জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, তিনি সপ্তাহলৈকে দাগ, ডিঙিৰ বিষ, কাহ আৰু নাসিকা গ্ৰন্থি ফুলে ।

লক্ষণবোৰৰ ভিতৰত আছে ঘা লগা, যি সাধাৰণতে জ্বৰ আৰম্ভ হোৱাৰ একৰ পৰা তিনি দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হয় । ই প্ৰায় দুইৰ পৰা চাৰি সপ্তাহ থাকে আৰু প্ৰায়ে খজুৱতি হয় । আৰোগ্য হোৱা পৰ্যায়লৈকে ই বেদনাদায়ক বুলি বৰ্ণনা কৰা হয় । হাতৰ পৰা তলুৱালৈকে এক উল্লেখযোগ্য প্ৰবৃত্তি হৈছে মাঙ্কিপক্সৰ এক বিশেষত্ব (notable predilection for palm and soles characteristic of monkeypox)।

ই কেনেকৈ বিয়পে (How does it spread) ?

মানুহৰ পৰা মানুহৰ সংক্ৰমণ প্ৰাথমিকভাৱে ডাঙৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ টোপালৰ জৰিয়তে হয় বুলি জনা যায় (Human to human transmission occur primarily through large respiratory droplets) । ইয়াৰ বাবে সাধাৰণতে দীঘলীয়া ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ প্ৰয়োজন হয় । ই শৰীৰৰ তৰল বা ঘা আদিৰ সৈতে পোনপটীয়া সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হয় । আনহাতে, ঘা আদিৰ সৈতে পৰোক্ষ সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে । যেনে সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ দূষিত কাপোৰ আদিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সংক্ৰমণ হয় । সৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ দৰে সংক্ৰমিত প্ৰাণীৰ কামোৰ বা খজুৱতিৰ দ্বাৰা পশুৰ পৰা মানুহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে । যাৰ ভিতৰত আছে নিগনি, কেৰ্কেটুৱা আৰু বান্দৰ আদি ।

ইনকিউবেচন সময় আৰু সংক্ৰামকতাৰ সময়সীমা কিমান (incubation and communicability period)?

ইনকিউবেচন ম্যাদ (সংক্ৰমণৰ পৰা লক্ষণ আৰম্ভ হোৱালৈকে ব্যৱধান) সাধাৰণতে ৬ৰ পৰা 13 দিনহয় । কিন্তু ৫ ৰ পৰা 21 দিনৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে । সংক্ৰামকতাৰ ম্যাদ হৈছে চোকোৰা পৰাৰ একৰ পৰা দুই দিন আগতে যেতিয়ালৈকে সকলো স্কেব সৰি নাযায় বা কমি নাযায় ।

মাঙ্কিপক্স যৌন ভাৱে সংক্ৰমিত হয় নেকি (Is monkeypox sexually transmitted)?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰোছ এধানম ঘেব্ৰেয়েচাছে (WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus) মাঙ্কিপক্সক ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ আন্তৰ্জাতিক উদ্বেগ বুলি ঘোষণা কৰি কয় (WHO declaring monkeypox public health emergency of international concern), "এই মুহূৰ্তৰ বাবে এইটো এনে এটা প্ৰাদুৰ্ভাৱ, যি পুৰুষৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰা পুৰুষৰ মাজত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে ।

বিশেষকৈ একাধিক যৌন সঙ্গী থকা লোকসকলৰ মাজত এইটো সংক্ৰমিত হয় (Monkeypox outbreak especially with multiple sexual partners) । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, এইটো এনে এটা প্ৰাদুৰ্ভাৱ যাক সঠিক গোটবোৰত সঠিক ৰণনীতিৰে বন্ধ কৰিব পাৰি ।" 528 টা নিশ্চিত সংক্ৰমণৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা নিউ ইংলেণ্ড জাৰ্নেল অব মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক গৱেষণাই যোৱা বৃহস্পতিবাৰে দেখুৱাইছিল যে 95 শতাংশ ঘটনা যৌন কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে সংক্ৰমিত হৈছে আৰু সংক্ৰমিত লোকসকলৰ 98 শতাংশ সমকামী বা উভকামী পুৰুষ আছিল ।

মাঙ্কিপক্স এটা নতুন ৰোগ নেকি?

নহয় । ১৯৭০ চনত ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অব কঙ্গোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানৱ মাঙ্কিপক্স চিনাক্ত কৰা হৈছিল (Human monkeypox first identified in 1970 in Congo) । তেতিয়াৰে পৰা বেছিভাগ ঘটনা কঙ্গো উপত্যকাৰ গ্ৰাম্য, বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ পৰা, বিশেষকৈ কঙ্গো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিবেদিত হৈছে আৰু মধ্য আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ পৰা মানৱ ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতিবেদিত হৈছে ।

১৯৭০ চনৰ পৰা আফ্ৰিকাৰ ১১ খন দেশত মাঙ্কিপক্সৰ মানুহৰ ঘটনা পোৱা হৈছে (human monkeypox cases reported in 11 African countries Since 1970) । 2003 চনত আফ্ৰিকাৰ বাহিৰত প্ৰথম মাঙ্কিপক্সৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত হৈছিল । এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ফলত আমেৰিকাত ৭০ ৰো অধিক মাঙ্কিপক্সৰ ঘটনা ঘটিছিল । ২০১৮ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ, ডিচেম্বৰ ২০১৯, মে' ২০২১ আৰু মে' ২০২২ ত নাইজেৰিয়াৰ পৰা ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যোৱা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত, মে' ২০১৯ ত ছিংগাপুৰলৈ আৰু ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মাঙ্কিপক্সৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এই বছৰৰ মে' মাহত কেইবাখনো অ-স্থানীয় দেশত মাঙ্কিপক্সৰ একাধিক ঘটনা চিনাক্ত কৰা হৈছিল । বিশ্বজুৰি বৰ্তমান 75 খন দেশৰ পৰা 16,000 ৰো অধিক মাঙ্কিপক্সৰ ঘটনা পোৱা গৈছে (over 16000 monkeypox cases reported from 75 countries Globally) আৰু এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ফলত এতিয়ালৈকে পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

