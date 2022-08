তেজপুৰ, ৯ আগষ্ট: ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India)হোৱাৰ উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ(Azadi Ka Amrit Mahotsav)ৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে 'ঘৰ-ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ অভিযান ৷ এই অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি সুৰক্ষা কৰ্মীসকলে সীমান্তৰ গাওঁ সমূহত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিছে । ভাৰত-চীন সীমান্ত এলেকাৰ গাওঁ সমূহত সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ যোগেদি প্ৰতিদিনে ঘৰে ঘৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে । ভিন্ন ৰঙৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি জাতীয় পতাকা বিতৰণ অব্যাহত ৰাখিছে এছ এছ বিৰ 67 নং বাহিনীয়ে । তেজপুৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ মহা পৰিদৰ্শক বিনোদ নায়কৰ(Inspector General of Tezpur Frontier Vinod Nayak)নেতৃত্বত এছ এছ বিৰ তেজপুৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ অধীনত ভাৰত-ভূটান আৰু ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ অধীনত থকা সকলো বাহিনীৰ লোকে গাৱেঁ গাৱেঁ ত্ৰিৰংগ পতাকাৰ সজাগতা আৰু বিতৰণ অব্যাহত ৰাখিছে ।

দেশৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে এইবাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Prime Minister Narendra Modi)আহ্বান জনোৱা 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা(Har Ghar Triranga)','ঘৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ এই অভিযান চলাইছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ লুংলাৰ 67 নং এছ এছ বি বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে ২০০ ৰো অধিক ঘৰলৈ গৈ অহা ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ এই ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

সীমান্তৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলতো সশস্ত্ৰ সীমা বলে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত দেশপ্ৰেমমুলক গীত পৰিৱেশন আৰু বাহিনীয়ে নিজা বেণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত ত্ৰিৰংগ পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰে ।ত দুপৰি অনুষ্ঠানটোত স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিষয়া সকলেও অংশ গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে,67 নং বাহিনীয়ে নাংছেৰিং আৰু জেমিথাং অঞ্চলত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু লুংলা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুষ্ঠান পতাকা সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰে।

