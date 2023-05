যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অংকিতাই দত্ত

আমগুৰি, ২৭ মে: কংগ্ৰেছৰ বেথা এৰিব পৰা নাই যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অংকিতাই দত্তই (Former Youth Congress president Angkita Dutta)। কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিস্কৃত হৈও অংকিতাই প্ৰচাৰ চলাইছে আমগুৰিত । শীঘ্ৰেই অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছ দলে আকোৱালি ল'ব বুলি তেওঁ আশাবাদী । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰৱল আত্মবিশ্বাসী যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অংকিতা দত্ত (Angkita Dutta doing campaign in Amguri)। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিস্কৃত নেত্ৰী আংকিতা দত্তৰ এতিয়াও বিশ্বাস কংগ্ৰছে পুনৰ আদৰি ল'ব । সেইবাবে এতিয়া আমগুৰি সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছে ড৹ অংকিতা দত্তই । তেওঁ খবৰ লৈছে হজ যাত্ৰী ,পৰীক্ষাৰ্থীৰ ।

যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমগুৰীবাসীৰ আশীৰ্বাদ এতিয়াও আছে । নেত্ৰী গৰাকী এতিয়াও বিশ্বাসী যে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ৱে জাতীয় কংগ্ৰেছে তেওঁক পুনৰ আঁকোৱালি ল'ব । আনহাতে, আমগুৰিৰ পূৰ্বৰ সতীৰ্থৰ লগত অংকিতাৰ সু-সম্পৰ্ক অটুট আছে । আগন্তুক দিনত অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰি পুনৰ কংগ্ৰছে আদৰি লোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত উজুটি খোৱা প্ৰাৰ্থী অংকিতা দত্তই ।

উল্লেখ্য় যে অলপতে প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ কাৰণে ৬ বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিচতেই অংকিতাৰ বিজেপি গমনৰ বিষয়ে চৰ্চা হৈ আছিল ৷ উল্লেখ্য় যে প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ একালৰ সভাপতি অংকিতা দত্তই সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস বি ভিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পিচতেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল দলে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাকো উলংঘা কৰি শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত গোচৰ দাখিল কৰিছিল অংকিতা দত্তই ।

