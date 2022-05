নলবাৰী, 3 মে’ : ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত সোমবাৰে নিশা নলবাৰীত উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra in Nalbari) । আৰক্ষীৰ এক বাইক ৰেলীৰ নেতৃত্ব দি সোমবাৰে নিশা নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ মহাপৰিদৰ্শক গৰাকী ।

নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত জাতীয় সংহতি মটৰ চাইকেল ৰেলীৰ দলটো

উল্লেখ্য যে, অসম আৰক্ষীলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়োৱা দেশৰ অন্যতম সামৰিক সন্মান ৰাষ্ট্ৰপতি কালাৰ সম্মান(President's colour award) ৰ লগত সংগতি ৰাখি 1 মে' অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ পৰা উলিওৱা হয় এক বাইক ৰেলী (Assam police bike rally from first may) ।

আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তৱৰ্তী গোলকগঞ্জৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে এই বাইক ৰেলী আৰম্ভ কৰে (President's colour Award honored to Assam Police) ৷ দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বাইক ৰেলীৰ দলটো সোমবাৰে নিশা উপস্থিত নলবাৰী চহৰত ৷

অসম আৰক্ষীৰ বাইক ৰেলী

প্ৰতিকুল বতৰৰ মাজতে চিৰাঙৰ পৰা নলবাৰীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাচতে "জাতীয় সংহতি মটৰ চাইকেল ৰেলী" ৰ দলটোক জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পবিন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ সহিতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বিপুলভাৱে আদৰণি জনায় (Assam police bike rally present in Nalbari) ৷ লগতে তেওঁলোকৰ এনে পদক্ষেপক শলাগ জনাইছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : অসম আৰক্ষীৰ জাতীয় সংহতি মটৰচাইকেল ৰেলী