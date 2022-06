লখিমপুৰ, ২১ জুন: লখিমপুৰত এয়াৰ গানেৰে বগলী মাৰি পাঁচজনকৈ যুৱক বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত জেললৈ যাবলগীয়া হ’ল । দুটা বগলী মৰাৰ অপৰাধত পাঁচ যুৱকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (Lakhimpur youth arrested for hunting bird)। লক্ষ্যণীয় যে, লখিমপুৰৰ আধাখনা পথাৰত এয়াৰগানেৰে চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিবলগীয়া হ’ল পাঁচজনকৈ যুৱক (Hunting by airgun in Lakhimpur)।

যুৱক কেইজনৰ হাতত বন্দুক দেখি স্থানীয় ৰাইজে সৃষ্টি কৰে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ । বন্দুকধাৰী যুৱককেইজনক আৱদ্ধ কৰি ৰাইজে খবৰ দিলে বঙালমৰা আৰক্ষীক । আৰক্ষীয়ে দুটা মৃত বগলীসহ যুৱককেইজনক হাৰমতী বন বিভাগক চমজাই দিয়ে (Harmoti forest range office)।

এয়াৰ গানেৰে বগলী মাৰি জে’ললৈ গ’ল পাঁচ যুৱক

ধৃত যুৱককেইজন ক্ৰমে ১ নং সোনাপুৰৰ অইজ উদ্দিন আহমেদ, গোঁহাইপুখুৰীৰ ইকবাল হুছেইন, ফতেহপুৰৰ বাহাৰুল ইছলাম, জামাল উদ্দিন আৰু ৰাশ্বিদুল হক । ধৃত যুৱককেইজনে অৱশ্যে বগলী মৰাৰ কথাটো অস্বীকাৰ কৰি অনলাইনযোগে এয়াৰগান দুটা ক্ৰয় কৰি পথাৰত অনুশীলন কৰিবলৈ গৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

ইফালে বন বিভাগে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ(Wild Life Protection Act) অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি আটাইকে জে’ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে বগলী মাংসৰ লোভতহে যুৱক কেইজনৰ জেইল যাত্ৰাৰ পথ মুকলি হ’ল বুলি মন্তব্য কৰিছে ।

