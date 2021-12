বাইহাটা, 4 ডিচেম্বৰ : বৰ্তমান সময়ত কৰ’ণাৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে(Price hike during covid in Assam) সাধাৰণ ৰাইজক ৷ খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে(price hike in assam) সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছে ৷ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ লগতে মিঠাতেলৰ উৰ্ধমুখী দামৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভূগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে ৷

সেয়ে মিঠাতেলৰ বাঢ়ি অহা মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সৰিয়হ খেতি কৰিছিল কেইজনমান কৃষকে ৷ নিজৰ সৰিয়হ খেতিৰ পৰা মিঠাতেল লাভৰ আশাৰে খেতি কৰিছিল কৃষক কেইজনে ৷

বাইহাটাত দুৰ্বৃত্তই ধ্বংস কৰিলে সৰিয়হৰ খেতি

মদন কামদেৱ দেৱালয়(Madan Kamdev Temple)ৰ সমীপত ৫ বিঘা মাটিত লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছিল সৰিয়হৰ খেতি ৷ কিন্তু সৰিয়হৰ খেতি লহপহকৈ বাঢ়ি অহাৰ সময়তে খেতিডৰা বিনষ্ট কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাই কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই । সেয়ে শুকুৰবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে বন মৰা ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি দুৰ্বৃত্তই ধ্বংস কৰে(Mustard Cultivation Destroy at baihata) শস্যসমূহ । ইয়াৰ ফলত প্ৰায় তিনি বিঘা মাটিৰ সৰিয়হ খেতি ধ্বংস হয় । খেতিডৰাৰ এনে অৱস্থা দেখি মূৰে কপালে হাত দিয়ে কৃষক কেইজনে ।

উল্লেখ্য যে, সৰিয়হ ডৰাৰ ওচৰত সন্দেহজনকভাৱে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ঘূৰি ফুৰিছিল কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰিছে কৃষকসকলে । এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে ।

