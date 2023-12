সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত আমি ৰাইজৰ ৰায় মানি লৈছো । এই নিৰ্বাচন ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হোৱা নাছিল । এই যুঁজ আছিল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতহে । INDIA ALLIANCE ৰ যি টাৰ্গেট আছে, এতিয়াও সেই টাৰ্গেটতেই লোৱা আছে । ONE TO ONE CONTAST হ’ব । পাঁচ ৰাজ্যত বিজেপি জয় হৈছে যদিও ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেহে ভোট দিছে’’ ।