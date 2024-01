আনুষ্ঠানিকভাৱে এই এপ মুকলি কৰি মন্ত্ৰীয়ে নিজেই চলালে ইলেক্ট্ৰিক বাইক । তেওঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি Hit and Run আইনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘Hit and Run আইনৰ যদি কিবা সংশোধনী লাগে তেন্তে আলোচনা কৰক । কিন্তু Hit and Run আইন লাগিবই, যিহেতু Hit and Run ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে’’ ।