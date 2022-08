হোজাই,৫ জুলাই: ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India) হোৱা উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত উৎসৱ'(Azadi Ka Amrit Mahotsav)ৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি দেশত চলি থকা 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে(Har Ghar Tiranga Abhiyan) অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে(Har Ghar Tiranga Programme in Hojai) । উক্ত অভিযানৰ অংশস্বৰূপে হোজাইৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্য্যলয় চৌহদত ত্ৰিৰংগা বিক্ৰীৰ বাবে বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় (Taranga sales center opened) ।

হোজাই জিলাখনত "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" অভিযান সন্দৰ্ভত হোজাই জিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে কয় যে, হোজাই জিলাৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে প্ৰায় ৯০ হাজাৰ পতাকা তৈয়াৰ কৰিছে । ৯০ হাজাৰ পতাকাৰ ভিতৰত ৮০ হাজাৰ পতাকা ইতিমধ্যেই বিক্ৰী হৈ গৈছে ।

লগতে অহা ১৩ আগষ্ট তাৰিখে নীলবাগানৰ চেম্বাৰচ্ অফ কমাৰ্চৰ উদ্যোগত "হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা" অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি জন সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে নীলবাগানৰ পৰা লংকালৈ চাইকেল লৈ এক শোভাযাত্রা উলিওৱা হব বুলি জানিব দিয়ে উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে । লগতে জিলাখনত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিৰংগা ক্ৰয় আৰু ৰাইজক সজাগ কৰা ক্ষেত্রত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উপাযুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে ।

