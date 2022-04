হোজাই, 10 এপ্ৰিল : হোজাই জিলাৰ ডবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ(Police encounter at Doboka) ৷ এইবাৰ আৰক্ষীৰ লক্ষ্য ডকাইত ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, হোজাই জিলাৰ ডবকাত শনিবাৰে নিশা এটা ডকাইতক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ছামচুল হক নামৰ এটা ডকাইত(Dokait injured in police encounter at Doboka) ৷ আঘাতপ্ৰাপ্ত ডকাইত সম্প্ৰতি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত চলাইছিল এক অভিযান ৷ আৰক্ষীৰ এই অভিযানতে কৰায়ত্ত কৰা হৈছিল ডকাইত ছামতুল হকক ৷ শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত চলা এই অভিযানত ডকাইতটোৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ভালেমান মাৰণাস্ত্ৰ ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ডকাইতটোক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে শালবাগান অঞ্চললৈ অভিযান চলাবলৈ যাওতেই পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যাৰ বাবে ডকাইতটোক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য(Police firing in Hojai) হয় ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত সোঁ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ডকাইতটো ৷

