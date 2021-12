সৰুপথাৰ, 28 ডিচেম্বৰ : বৰপথাৰত সংঘটিত হৈছে শোকাৱহ ঘটনা (A tragic incident in Barpathar) ৷ সমনীয়াৰ সৈতে ধনশিৰি নদীত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটে দুজন যুৱক (Death of Two youths in Dhansiri River) ৰ ৷ নিহত কিশোৰ দুজন বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে (Barpathar High School students death in Dhansiri river) ৷

ঘটনা অনুসৰি, বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ শিঙিমাৰীৰ সমীপৰ ধনশিৰি নদীত দুপৰীয়া 1 মান বজাত 9 জন সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল নিহত কিশোৰ দুজন (Two youth losses life while swimming in Dhansiri river) ৷ পানীৰ কোবাল সোঁতত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰে কিশোৰ দুজন ৷ নিহত যুৱক ক্ৰমে বৰপথাৰৰ শিঙিমাৰী নিবাসী বিষ্ণু মালাকাৰ আৰু বৰপথাৰ পৌৰসভাৰ ৩ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা দ্বীপ পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে SDRF বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধনশিৰিৰ বুকুত অভিযান চলাই দ্বীপ পালৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ অৱশ্যে SDRF বাহিনী অহাৰ পূৰ্বেই নৈপৰীয়া ৰাইজে অভিযান চলাই বিষ্ণু মালাকাৰৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷

ধনশিৰিৰ বুকুত এইদৰে দুজন কিশোৰে প্ৰাণ হেৰুওৱাত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰে ৷

