ডিমা হাছাও, 11 জানুৱাৰী : সমগ্ৰ দেশত ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌ তথা অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । অসমতো ক’ভিড 19 ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি হৈছে । ক’ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অ’মিক্ৰণক লৈ সমগ্ৰ দেশতে একপ্ৰকাৰ আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ৷

ডিমা হাছাওত নতুনকৈ 12 গৰাকী ব্যক্তি ক’ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিমা হাছাওতো ক’ভিডৰ তৃতীয় পালি অৰ্থাৎ সুৰক্ষা পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ (Booster dose of covid vaccine starts in Dima Hasao) হৈছে । সোমবাৰে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিব এল জুবি নামপুয়ে ক’ভিডৰ তৃতীয় পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

ডিমা হাছাওত আৰম্ভ কৰ’ণাৰ তৃতীয় পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী

এই কাৰ্যসূচীয়ে পোনপ্ৰথমে 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তি আৰু স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলক সামৰি ল’ব ৷ জিলাখনত এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰাৰ পিছতে প্ৰথমে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ দীপালী বৰ্মনে তৃতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Keshab Mahanta launched the precautionary dose of Covid 19 in JMCH) ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুষ্টাৰ ড’জৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত (Health minister Keshab Mahanta in JMCH) থাকি এই ড’জ গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপযুক্ত লোকসকলক আহ্বান জনায় ৷

