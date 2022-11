ডিব্ৰুগড়, 1 নৱেম্বৰ : ৰাজ্যত আকৌ গুলী চালনাৰ ঘটনা ৷ এইবাৰ গুলী ফুটিল ডিব্ৰুগড়ত (Dibrugarh Firing Case) ৷ অৱশ্যে অসম আৰৰক্ষীৰ বিপৰীতে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত এজন বাইক আৰোহীক লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কৰে গুলী চালনা (Man shot at by unidentified gunmen in Dibrugarh) ৷

জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে বিয়লি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত সংঘটিত হোৱা এই গুলী চালনাত আহত হয় সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱা নামৰ বাইক আৰোহীগৰাকী ৷ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা কমাৰনী চিঙাৰ গৃহ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে ডিব্ৰুগড়ৰ লালুকাত এখন ট্ৰায়াৰ দোকানৰ সন্মুখত হঠাৎ গুলীবিদ্ধ হয় লোকজন (Firing at Laluka Gaon Dibrugarh) । ইয়াৰ পাচতে বাইক আৰোহী সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাই কিছু দূৰ গৈয়ে পথৰ কাষতে ধলি পৰে ।

ডিব্ৰুগড় গুলী চালনা, আটক দুই অভিযুক্ত

স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাক ৷

তাৰ পাচতে গুৰুতৰভাৱে আহত গুলীবিদ্ধ সিদ্ধাৰ্থক ভৰ্তি কৰোৱা হয় AMCH ত । তথ্য অনুসৰি, ডিব্ৰুগড় আদালতৰ কৰ্মচাৰী হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱা ওৰফে নাজিৰ । ইফালে খবৰ পোৱা মাত্ৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্তত পবিত্ৰ ৰাজখোৱা, প্ৰদীপ ৰাজখোৱা নামৰ দুজনক আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Dibrugarh police arrested two people for firing case) ।

জানিব পৰা মতে, দুয়োজন লোকেই সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাৰ সম্পৰ্কীয় । দীৰ্ঘদিনৰ ধৰি ঘৰুৱা সংঘাত চলি আছিল লোক দুজনৰ সৈতে ৰাজখোৱাৰ । যাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অভিযুক্ত পবিত্ৰ ৰাজখোৱা, প্ৰদীপ ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে ৷

আনহাতে, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আন তিনিজন লোককো সোধ-পোচা বাবে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, পইন্ট 22 (.22) পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাক । কিয়নো ঘটনাস্থলীৰ পৰা তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আৰক্ষীৰ সন্দেহ অবৈধ পিষ্টলেৰে গুলী কৰা হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাক ৷ অতি সোনকালে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ।

