মঙলদৈ, ১৮ আগষ্ট : শেহতীয়াভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) অপৰাধ আৰু অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনক অধিক তৎপৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে । লগতে অপৰাধৰ বলি হোৱা লোকসকলক যিমান পাৰি সোনকালে ন্যায় প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে । আনহাতে, এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আৰক্ষী থানাসমূহত চলি অহা পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাবোৰৰ পৰা ওলাই আহি যিমান পাৰি সোনকালে গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু তাৰ পিছতো বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সুফল যেন লাভ কৰা নাই ভুক্তভোগী লোকসকলে ।

এইবাৰ দৰং আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ন্যায় প্ৰদানত গাফিলতিৰ অভিযোগ (Darrang police accused of negligence in delivering justice)। মৃত্যুৰ ২২ দিনৰ পিছতো দৰং আৰক্ষীয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যাৰ বাবে মঙলদৈ সদৰ থানাৰ সন্মুখতে (Mangaldoi Sadar police station) হুকহুকাই কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিবলৈ বাধ্য হয় এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে (unfortunate mother seek intervention of Chief Minister) ।

এই ক্ষেত্ৰত দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ গাফিলতিৰ আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (allegation of negligence in investigation against Darrang SP) । উল্লেখ্য, দৰং জিলাৰ হলৌচৌকাৰ গৰিয়াপাৰা গাঁৱৰ দীপশিখা দাসৰ এবছৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ সামাজিক নীতি-নিয়মেৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল ।

দীপশিখাই ছিপাঝাৰৰ গণেশকুঁৱৰী গাঁৱৰ মণ্টু ডেকাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । কিন্তু যোৱা ২৭ জুলাইত দীপশিখাই হঠাৎ ঘৰৰ ভিতৰতে ফেনত ওলমি আত্মহত্যা কৰা বুলি মাকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক জানিবলৈ দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত মৃত দীপশিখা দাসৰ দেওৰেক গণেশ ডেকাক ছিপাঝাৰৰ আৰক্ষীয়ে আতক কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিয়েই তদন্তৰ সামৰণি মাৰে ।

কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে দীপশিখাৰ মাকৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহি মঙলদৈ সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ দীপশিখাৰ স্বামী মণ্টু ডেকা আৰু শাহুৱেক নিৰাময়া ডেকাক তৎকালীনভাৱে আটক কৰিবলৈ দাবী জনায় । আনহাতে, তদানীন্তন দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ ওচৰলৈ পৰিয়ালৰ লোক যোৱাত অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা বুলি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দুখ প্ৰকাশ কৰে । লগতে ধূলা কাণ্ডৰ তদন্তৰ দৰে গণেশকুঁৱৰী হত্যাকাণ্ডৰো তদন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰে পৰিয়ালৰ লোকে ।

