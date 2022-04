দৰং, ৩ এপ্ৰিল : দৰং জিলাৰ বৰঙাবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ কুমাৰ পেগু (Assam Education minister at Darrang) ৷ উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসমত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি বলৱৎ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (New National Education Policy of Assam) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ কুমাৰ পেগুৰ মন্তব্য

সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁ উল্লেখ কৰি কয় যে, "অসমত ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষানীতি আৰম্ভ হৈছে ৷ অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ বাবে আমি কিছু লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰন কৰি লৈছো,আৰু সেই লক্ষ্যত আমি ২০১৯ ৰ পৰা ২০৩৫ বছৰৰ ভিতৰত উপনিত হম । প্ৰথম পাঁচ বছৰ হ'ব বুনিয়াদী শিক্ষা । নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে মাধ্যমিক শিক্ষা ।"

আনহাতে তেওঁ কয় যে, "শিক্ষা কেৱল ডিগ্ৰীৰ বাবে নহয়, এতিয়া আমি প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।" শিক্ষাৰ লগতে খেলা-ধূলা, গান, ছৱি অঁকা আদি প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে শিক্ষক সকলে গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইফালে, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজোতি দাসৰ সভাতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত বিশিষ্ট চিকিৎসক নৰেশ্বৰ শৰ্মা , জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাসহ বহু কেইজন বিশিষ্ট অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, দৰং জিলাৰ বৰঙাবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে৷

