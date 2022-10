তামুলপুৰ, 27 অক্টোবৰ: বৃহস্পতিবাৰে তামুলপুৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৩৬ সংখ্যক নৱাগত আদৰণী সভা (36th Freshmen Social of Tamulpur College) । 27 অক্টোবৰৰ পুৱা সমৱেত সংগীতেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰা হয় ৷

নৱাগত আদৰণী সভাত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন (Bodoland Territorial Region) চমুকৈ বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ( BTR chief Pramod Boro at Tamulpur College) , তামুলপুৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী (MLA Jolen Daimary at Tamulpur College) , বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰনেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীকে(EM Ranendra Narzary at Tamulpur College) আদি কৰি বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু নৃত্য (Bihu Dance performed by Tamulpur College student) , বৈশাগু নৃত্য(Bwisagu Dance by Tamulpur College student) আদি পৰিৱেশন কৰি নৱাগত আদৰণী সভাৰ অনুষ্ঠানটো ৰঙীন কৰি তোলে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ (Welcome Meeting for newcomers) লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷

লগতে এই মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যিক নাইবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত নিযুক্তি (Central recruitment) লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় (Felicitation programme ‍at Tamulpur College) ৷ ইফালে সভাত উপস্থিত থাকি বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদগনিমূলক ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷

ইয়াৰোপৰি, মহাবিদ্যালয়খনৰ নিকতবৰ্তী বৰনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (Barnagar LP School) আৰু সৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ( Saura Guri L.P Primary School) ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা চিত্ৰাংকন (Painting competition at Tamulpur) , কবিতা আবৃত্তি (Poem recitation competition) , নৃত্য-গীত আদিৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

