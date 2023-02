নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 ফেব্ৰুৱাৰী: আমেৰিকাৰ কিছু ৰাজ্যত মাইক্ৰ’ ব্লগিং প্লেটফৰ্মৰ ‘ভাং বিজ্ঞাপন নীতি’ শিথিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে টুইটাৰে (Cannabis advertising policy)। এই পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে দায়িত্বশীল ভাং বিপণনৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । ভাং উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে টুইটাৰত হোৱা কথা-বতৰাও বৃদ্ধি পাইছে বুলি কোম্পানীটোৱে ব্যৱসায়িক ব্লগপোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইয়াত কোৱা হৈছে, টুইটাৰত ভাঙৰ স্থানটো অতি আকৰ্ষণীয় (Twitter News)। য'ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভাং ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে টুইট কৰি আছে- সেয়া ঔষধি, সুস্থতাৰ বাবে বা বিনোদনৰ বাবেই হওক (Twitter allow cannabis ads in social media)। ইয়াৰ উপৰিও মাইক্ৰ’-ব্লগিং প্লেটফৰ্মে বিজ্ঞাপনদাতাসকলক চিবিডি, টিএইচচি আৰু ভাংৰ সৈতে জড়িত সামগ্ৰী আৰু সেৱাসমূহৰ বাবে ব্ৰেণ্ড পছন্দ আৰু তথ্যসমৃদ্ধ ভাং সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু প্ৰচাৰ কৰিবলৈও অনুমতি দিছে (cannabis advertising policy in india)।

শিথিল ‘ভাং বিজ্ঞাপন নীতি’: এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে আমি অধিক গ্ৰাহকক ভাঙৰ কথোপকথনৰ সৈতে জড়িত হোৱাত সহায় কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ টুইটাৰ বিজ্ঞাপনৰ শক্তি মুকলি কৰিবলৈ আগ্ৰহী । কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাই এতিয়াও ভাং সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞাপনৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব (Relaxed cannabis advertising policy)।

উদাহৰণস্বৰূপে, বিজ্ঞাপনদাতাসকলক উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু মাইক্ৰ’-ব্লগিং প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা পূৰ্ব-অনুমোদিত হ’ব লাগিব । ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞাপনদাতাসকলে সকলো প্ৰযোজ্য আইন, নিয়ম, নিয়ম আৰু বিজ্ঞাপনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ বাবে দায়ৱদ্ধ আৰু ২১ বছৰৰ তলৰ গ্ৰাহকক লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই (Cannabis advertising policy in India)।

