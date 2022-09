আমগুৰি, ৮ ছেপ্টেম্বৰ: গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশা অভিযান চলাই এখন লালীগুৰভৰ্তি বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে দুজন লোকক আটক কৰে(Laligur laden vehicle seized in Gaurisagar) ৷ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে(Gaurisagar police station in Sivasagar) বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি জাঁজীৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাইছিল এই অভিযান ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে ফুলপানীছিগাৰ পৰা AS 02 CC 5632 নম্বৰৰ লালিগুৰভৰ্তি মহেন্দ্ৰ পিক আপভানখন জব্দ কৰে লগতে বাহনখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেন্দিমেনকো আটক কৰে ।

গৌৰীসাগৰত লালিগুৰভৰ্তি বাহন জব্দ

আৰক্ষীৰ দলটোৱে বাহনখনৰ পৰা প্ৰায় ১২০ টিং অবৈধ লালীগুৰ জব্দ কৰে ৷ আনহাতে আটকাধীন লোক দুজন লংকাৰ নাজমূল হুছেইন আৰু আব্দুল হাছিম বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ জানিব পৰা অনুসৰি, নগাঁও জিলাৰ ডবকাৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ নিতাইপুখুৰীলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল লালিগুৰখিনি ৷ উল্লেখ্য যে, জাঁজীৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো একাংশ অবৈধ লালিগুৰ ব্যৱসায়ীৰ সৰবৰাহৰ প্ৰধান পথ ।

নগাঁওৰ ডবকাৰ পৰা এই অবৈধ লালিগুৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ, দেওৰজা, আমগুৰি, হালোৱাটিঙলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি সৰবৰাহ হৈ আহিছে । লালীগুৰ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আইন নোহোৱাৰ বাবে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ সামাজিক বাতাবৰণ নষ্ট কৰি অহাৰ অভিযোগ সময়ে সময়ে উত্থাপন হৈ আহিছে ।

