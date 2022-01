নিউজ ডেস্ক, 8 জানুৱাৰী : ৰাজ্যৰ কৰ’ণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে (Covid cases increase in Assam) । বিশেষকৈ পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা সংক্ৰমণৰ হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷

ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই টুইটাৰযোগে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কৰ’ণা পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে এক তথ্য দাঙি ধৰে (Covid 19 updates of assam) ৷ এই তথ্য মৰ্মে, বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 1167 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ কামৰূপ(ম) ত সৰ্বাধিক 517 জন লোক ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইতিমধ্যে 98.22 শতাংশ লোকে আৰোগ্যও লাভ কৰিছে ৷

ইফালে, প্ৰতিদিনে সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা দিনকদিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে (Covid infection in Assam) ২০ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমত অ’মিক্ৰণত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা তুংগত উঠিব বুলি সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰিছে ক’ভিডৰ নতুন SOP (New covid SOP of Assam ) ৷ এই সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে "এতিয়াৰে পৰা পজিটিভ বুলি ধৰা পৰা সকলো লোকৰে অ’মিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ বুলিয়েই গণ্য কৰা হ’ব (Assam to treat every new Covid case as Omicron variant) বুলি ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : New SOP in Assam: কি কি আছে নতুন SOP ত ?