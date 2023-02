নিউজ ডেস্ক, 28 ফেব্ৰুৱাৰী: প্ৰতি বছৰে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় (National Science Day 2023) । ১৯২৮ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক চি.ভি.ৰমনে 'ৰমন ইফেক্ট'ৰ(Raman Effect) আৱিষ্কাৰ কৰিছিল । এই আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁ ১৯৩০ চনত নোবেল বঁটাও লাভ কৰিছিল(Which is the National Science Day of India?)।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস ২০২৩: ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ ইতিহাস

ভাৰতৰ মহান বিজ্ঞানী চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনক সন্মান জনাই প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত (২৮ ফেব্ৰুৱাৰী) ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়(who is C V Raman)। দেশৰ অন্যতম পদাৰ্থবিজ্ঞানী চি ভি ৰমনে জনপ্ৰিয় ‘ৰমন ইফেক্ট’ আৱিষ্কাৰ কৰাটো ১৯২৮ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত নিশ্চিত হয়, তাৰ পিছত দুবছৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯৩০ চনত এই আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁক ন’বেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয়(know about C V Raman)। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি যোগাযোগ পৰিষদে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল(National Science Day History)।

কেতিয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল ?

১৯৮৭ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপন আৰম্ভ হৈছিল । এই দিৱস উদযাপনৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা বৃদ্ধি কৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক গৱেষণাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰা ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপনৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হ’ল ?

১৯৮৬ চনত ভাৰত চৰকাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি যোগাযোগ পৰিষদে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কয়, যাৰ পিছত ১৯৮৬ চনত ইয়াক মঞ্জুৰী প্ৰদান কৰা হয় । ১৯৮৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীক দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস ২০২৩: ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপনৰ কাৰণ

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে পালন কৰা হয়। মানৱ কল্যাণৰ বাবে বিজ্ঞানৰ সকলো কাম-কাজ, কৰি থকা কাম আৰু কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰাও ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ উদ্দেশ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসতো বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ উদীয়মান বিষয় বা ধাৰাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় আৰু প্ৰযুক্তিভিত্তিক সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মাজত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ প্ৰচেষ্টাক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেও ইয়াক উদযাপন কৰা হয়।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ বিষয়বস্তু

প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উদযাপন কৰা হয় এক বিশেষ বিষয়বস্তুৰ সৈতে, এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘Global Science for Global Wellbeing’(What is the theme of National Science Day 2023?)।

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসত সমগ্ৰ দেশতে অনুষ্ঠিত কৰা হয়

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱসত দেশৰ সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ত বিজ্ঞান সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । সেয়ে আজিৰ দিনটোতে দেশৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ আগত উপস্থাপন কৰে আৰু চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত সকলো বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ৰ ওপৰত কাৰ্যসূচী, ভাষণ, কুইজ শ্ব’, প্ৰদৰ্শনী আদিৰ আয়োজন কৰা হয় ।

