নিউজ ডেস্ক,১৭ নৱেম্বৰ : শেহতীয়াকৈ বিনিয়োগকাৰীসকলে ফিক্সড ডিপজিট (FD)ত নতুনকৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে (People showing renewed interest in fixed deposits)। ইয়াৰ এটা কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকৰ সূতৰ হাৰ যি দুবছৰ আগলৈকে কম আছিল, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে । যিহেতু আজিকালি ঋণৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে (Loans have been in high demand these days), বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ব্যক্তিগত বেংকে সূতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি আহিছে আৰু গ্ৰাহকসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিশেষ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই আহিছে ।

এনে পৰিস্থিতিত, FD-য়ে কিছু পৰিমাণে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বিশ্বাস ঘূৰাই পাইছে । বিনিয়োগকাৰীসকলৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰিও লাভ কৰিছে, যি সকলে এতিয়া বেছিকৈ সূত উৎপাদনকাৰী FD খোলাৰ বাবে ধন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ FDয়ে প্ৰদান কৰা কম সূত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে । এনে পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কি ফলাফল হ'ব জানো আহক ।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, যি সময়ত তেওঁলোকৰ সূতৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে পৰম্পৰাগতভাৱে বিশ্বাসযোগ্য FDত বিনিয়োগ কৰাৰ পূৰ্বে আমি প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব (Necessary caution before making investments)। আমাৰ সকলো পুঁজিৰে এটা একক FD খোলাৰ পৰিৱৰ্তে, আমি ইয়াক কম পৰিমাণত বিভক্ত কৰা উচিত আৰু বিভিন্ন চৰ্তাৱলীৰ সৈতে কেইবা প্ৰকাৰৰ FDত বিনিয়োগ কৰা উচিত । কমেও, তিনিটা পৃথক এফডি খুলিব লাগিব । সম্ভৱতঃ এটা ছয় মাহৰ বাবে, আনটো এবছৰৰ বাবে আৰু এটা ১৮ ৰ পৰা ২৪ মাহৰ বাবে ।

স্বয়ং নৱীকৰণৰ (auto renewal) বাবে হ্ৰস্বম্যাদী এফডি বাছনি কৰিব পাৰি (Short term FDs can be set for auto renewal)। সূতৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত, আপুনি maturityৰ পিছত এই জমাবোৰ উলিয়াব পাৰে আৰু অধিক সূতৰ হাৰ প্ৰদান কৰা এফডিত পুনৰ বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । বিশ্বব্যাপী বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা বিবেচনা কৰি, সূতৰ হাৰ আৰু কিছু সময়ৰ বাবে বৃদ্ধি হৈ থাকিব পাৰে । তথাপিও, এই প্ৰৱণতা কিমান দিন ধৰি অব্যাহত থাকিব সেই বিষয়ে কোনো স্পষ্টতা নাই । সেয়েহে, হ্ৰস্বম্যাদী FDত বিনিয়োগ কৰা ভাল ।

বহুতো লোকে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ এফডিবোৰ বন্ধ কৰাৰ কথা ভাবি আছে যাতে পৰিমাণবোৰ অধিক সূতৰ উৎপাদনকাৰী FDত পুনৰ বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অধিক উপাৰ্জন আশা কৰিছে কিন্তু এনে ধৰণৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তন কেইবাটাও বিষয় পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে কৰিব লাগে । তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে এফডি বন্ধ হোৱাৰ আগতে জৰিমনা আৰু আয়কৰ লাগিব । লগতে, এফডি এটা ইয়াৰ maturityৰ পূৰ্বে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত সূত আধাৰিত উপাৰ্জন হ্ৰাস হ'ব ।

তদুপৰি, বেংকবোৰে প্ৰাক-বন্ধ (pre-closure) হোৱালৈকে দিয়া সূতৰ উপাৰ্জনৰ ওপৰত উৎসত কৰ্তন কৰা কৰ প্ৰয়োগ কৰিব (TDS)। কিছুমান বেংকে জৰিমনাও আৰোপ কৰে । যেতিয়া জৰিমনা আৰু কৰ কৰ্তনৰ পৰিমাণ অধিক হয়, আমি নতুন সূতৰ হাৰৰ পৰা কোনো সুবিধা লাভ নকৰো । সেয়েহে, পুৰণি আৰু নতুন সূতৰ হাৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বিবেচনা কৰা উচিত আৰু বেছি সূতৰ FDলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে লাভ আৰু লোকচানৰ হিচাপ কৰিব লাগে ।

