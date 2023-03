নিউজ ডেস্ক, ৬ মাৰ্চ : বিত্ত ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীয়ে নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বহুতো ভাৰতীয় নাৰীৰ লোকচানৰ আশংকা থাকে, বিশেষকৈ বিনিয়োগ কৰোঁতে । সেয়েহে পৰম্পৰাগত বিনিয়োগ আঁচনি (traditional investment schemes) যেনে সোণ আৰু স্থিৰ জমা (fixed deposits, FD) পছন্দ কৰে । পিছে দীৰ্ঘম্যাদী সম্পদ সৃষ্টি কৰিবলৈ এইবোৰ পৰ্যাপ্ত নহয় । এনে পটভূমিত সন্দেহ এৰি ধন বৃদ্ধি কৰাৰ উপায়বোৰ চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

পৰিকল্পনাৰ বাবে বিত্তীয় সাক্ষৰতা অত্যাৱশ্যকীয়

পৰিকল্পনাৰ বাবে বিত্তীয় সাক্ষৰতা অত্যাৱশ্যকীয় (Financial literacy) । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশৰ মাত্ৰ 21 শতাংশ মহিলাহে আৰ্থিকভাৱে শিক্ষিত । তেওঁলোকে সঠিক বিনিয়োগ বাছনি কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । কিন্তু বিষয়বোৰ এতিয়া পূৰ্বৰ তুলনাত সলনি হৈছে । কিয়নো সকলোবোৰে এতিয়া আমাৰ আঙুলিৰ মূৰত উপলব্ধ । বজাৰত উপলব্ধ বিনিয়োগ আঁচনিৰ বিষয়ে শিকিবলৈ নিউজলেটাৰ, ৱেবছাইট, বিনামূলীয়া অনলাইন পাঠ্যক্ৰম, ভিডিঅ' আৰু পডকাষ্টৰ দৰে বহুতো সুবিধা আছে (Womens participation in Indian workforce) ।

বিনিয়োগৰ বিকল্পবোৰৰ বিষয়ে যিকোনো সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সংগঠনবোৰৰ হেল্প ডেস্কো উপলব্ধ । এইবোৰ বিত্তীয় সজাগতা সৃষ্টি কৰাত সহায়ক (financial awareness) । যেনে ধন কেনেদৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে, ঘৰুৱা বাজেট (household budget) কেনেদৰে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে, নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আপোনাৰ ধন কেনেদৰে বিনিয়োগ কৰিব লাগে এইবোৰ সকলো সহজে শিকিব পাৰে (invest money to reach financial goals) ।

সঞ্চয়বোৰ বিনিয়োগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে

সুৰক্ষিত আঁচনিত ধন ৰাহি কৰিব পাৰি, কিয়নো তাত লোকচানৰ কোনো আশংকা নাই । কিন্তু ই বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব । লক্ষ্যত উপনীত হোৱা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সম্পদ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিনিয়োগ গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিত্তীয় স্বাধীনতাৰ দিশত মহিলাৰ যাত্ৰাৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । বহুতো বিনিয়োগ আঁচনি উপলব্ধ আছে, যিয়ে মুদ্ৰাস্ফীতিক পৰাস্ত কৰা ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰে । সেইবোৰে আপোনাৰ ধন আপোনাৰ বাবে কাম কৰাত সহায় কৰে । সঞ্চয়বোৰ এনে আঁচনিলৈ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । এক প্ৰণালীবদ্ধ বিনিয়োগ আঁচনি (Systematic Investment Plan, SIP) আৰম্ভ কৰক- কম বিপদাশংকাৰ সৈতে উন্নত ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰিবলৈ বজাৰ ভিত্তিক সুৰক্ষা আঁচনি আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডত নিয়মীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ বিনিয়োগ আৰম্ভ কৰক (role of women in financial planning) ।

সঞ্চয়বোৰ বিনিয়োগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে

পলমকৈ হ'লেও মহিলাসকলে ঘৰুৱা বিত্তৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে । কিন্তু বীমাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক এতিয়াও পৰ্যাপ্ত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই । মহিলাসকলে স্বাস্থ্য বীমা আৰু জীৱন বীমা আঁচনি ল'ব লাগিব (health insurance and life insurance policies) । এটা অপ্ৰত্যাশিত ৰোগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সঞ্চয় মচি পেলাব পাৰে । ফলস্বৰূপে আপুনি ভয়ংকৰ সংকটত পৰিব । ইয়াক পৰিহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্য বীমা থাকিব লাগিব । জীৱন বীমাই পৰিয়ালৰ বাকীসকলক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে । আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিকল্পনাত বীমা আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অত্যাৱশ্যকীয় । উপলব্ধ বীমা আঁচনিবোৰ চাওক আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খোৱা আঁচনি এখন বাছনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । প্ৰয়োজন হ'লে বিশেষজ্ঞৰ পৰা বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ পৰামৰ্শ ল'ব ।

অৱসৰৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক

বেছিভাগ মানুহে অৱসৰৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে নাভাবে । বিশেষকৈ কৰ্মৰত মহিলাসকলে কেৱল তাৎক্ষণিক পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতেই গুৰুত্ব দিয়া উচিত নহয় । অৱসৰৰ জীৱনত বিত্তীয় অৱদানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে । চাকৰিত যোগদান কৰাৰ সময়ৰ পৰাই এই দিশত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিব লাগে । 20-30 বছৰ বয়সৰ পৰা বিনিয়োগ আৰম্ভ কৰি বৃহৎ পুঁজি সংগ্ৰহ কৰাৰ সুযোগ আছে । এক্সিছ ছিকিউৰিটিজৰ (Axis Securities) এমডি আৰু চিইঅ' বি গোপ কুমাৰে কয়, বিনিয়োগে চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ লাভালাভ প্ৰদান কৰে ।