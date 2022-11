নিউজ ডেস্ক, 1 নৱেম্বৰ: ২০২০ চনৰ অসম বিধানসভাৰ আইন অনুসৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ (Gauhati HC verdict on Madrassa Ban) বিৰুদ্ধে আবেদন সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক জাননী জাৰি কৰে (SC noticed to Assam Govt) ৷ যিখন আইন অনুসৰি সকলো চৰকাৰী মাদ্ৰাছাকে সাধাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিছিল । ১৩ জন লোকে উত্থাপন কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ অজয় ৰাস্তোগী আৰু চিটি ৰবিকুমাৰৰ বিচাৰপীঠে এই জাননী জাৰি কৰে (SC on Assam madrassa issue)।

২০২২ চনৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম মাদ্ৰাছা শিক্ষা (প্ৰদেশীকৰণ) আইন, ১৯৯৫ (২০২০ চনৰ আইনৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা) আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে হোৱা সকলো চৰকাৰী আদেশৰ বৈধতা ৰক্ষা কৰা ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (SC challenged Gauhati HC verdict on Madrassa Ban) ।

আৱেদনকাৰীসকলৰ বিতৰ্ক বাতিল কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ঢুলীয়া নেতৃত্বাধীন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অসম মাদ্ৰাছা শিক্ষা (প্ৰদেশীকৰণ) আইন, ১৯৯৫ আৰু অসম মাদ্ৰাছা শিক্ষা (সেৱা প্ৰদেশীকৰণ) বাতিল কৰাৰ বাবে অসম বাতিল আইন, ২০২০ সমৰ্থন কৰিছিল ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ে লক্ষ্য কৰে যে, প্ৰাদেশিকীকৰণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যই সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা মাদ্ৰাছাসমূহক সংবিধানৰ ২৮(১) অনুচ্ছেদে আঘাত হানিছে আৰু সেইবাবেই ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদানৰ অনুমতি দিব নোৱাৰি ।

ইমাদ উদ্দিন বৰভূঞাকে ধৰি আৱেদনকাৰীসকলে কয় যে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভুলকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে আবেদনকাৰী মাদ্ৰাছা চৰকাৰী বিদ্যালয় হোৱাৰ বাবে ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদানৰ অনুমতি দিব নোৱাৰি ।

আৱেদনখনৰ মতে, অসম মাদ্ৰাছা শিক্ষা (প্ৰদেশীকৰণ) আইন, ১৯৯৫ (২০২০ চনৰ আইনৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা) মাদ্ৰাছাত নিয়োজিত শিক্ষক আৰু অশিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা প্ৰদান আৰু ফলস্বৰূপে সুবিধা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ৰাজ্যখনতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে ৷ লগতে এই মাদ্ৰাছাসমূহৰ প্ৰশাসন, পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশটোও জড়িত হৈ আছে ।

আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, মাদ্ৰাছাৰ অন্তৰ্গত মাটি আৰু অট্টালিকা আবেদনকাৰীয়ে চোৱা-চিতা কৰে আৰু বিদ্যুৎ আৰু আচবাবৰ খৰচ আবেদনকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহে নিজেই বহন কৰে (Assam madrassa ban issue)।

"২০২০ চনৰ বাতিল কৰা আইনখনে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ বিধিগত স্বীকৃতিৰ সৈতে সংযুক্ত সম্পত্তি কাঢ়ি লৈ ​​যায় আৰু ৰাজ্যপালে জাৰি কৰা ১২.০২.২০২১ তাৰিখৰ বিবাদিত আদেশে ১৯৫৪ চনত গঠন কৰা 'অসম ৰাজ্যিক মাদ্ৰাছা ব'ৰ্ড' ভংগ কৰে (Assam state madrassa bord)। ই বিধানসভা আৰু কাৰ্যবাহী ক্ষমতা আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ সৈতে সংযুক্ত ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা মাদ্ৰাছা হিচাপে চলি থাকিবলৈ আবেদনকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহৰ ক্ষমতাক অস্বীকাৰ কৰাৰ সমান’’ ।

আবেদনকাৰীয়ে দাবী কৰে যে, পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াকৈ আবেদনকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহৰ মালিকানাধীন অধিকাৰৰ এনে বেদখল ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৩০(১এ) অনুচ্ছেদৰ প্ৰত্যক্ষ উলংঘা । বিবাদিত ৰায়দানৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলত আবেদনকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহ মাদ্ৰাছা হিচাপে বন্ধ কৰা হ’ব আৰু এই শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে পুৰণি পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাত বাধা আহিব ।

